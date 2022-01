Menlu Ukraina: Ukraina Tidak Akan Menerima Kompromi untuk Menenangkan Rusia

Islam Times - Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba pada hari Selasa menyatakan keprihatinan tentang invasi oleh Rusia tetapi menegaskan bahwa negaranya tidak akan mengambil langkah-langkah untuk menenangkan Kremlin. Kuleba mengatakan dalam sebuah wawancara dengan CNN bahwa Ukraina “tidak akan mengizinkan siapa pun untuk memaksakan konsesi apa pun kepada kami” di tengah meningkatnya ketegangan dengan Rusia.



"Jika ada yang membuat konsesi di Ukraina, di belakang Ukraina, pertama, kami tidak akan menerimanya," katanya. “Kami tidak akan berada di posisi negara yang mengangkat telepon, mendengar instruksi kekuatan besar dan mengikutinya.”



Kuleba memperingatkan bahwa Rusia mungkin berencana menyerang Ukraina meskipun menolak langkah tersebut.



Rusia telah menolak dukungan NATO untuk Ukraina, mengklaim bahwa organisasi tersebut mengancam Rusia dengan memasok Ukraina dengan senjata dan pelatihan militer.



Kuleba juga menyatakan keyakinannya atas dukungan Amerika Serikat terhadap Ukraina, dengan mengatakan bahwa para pejabat AS telah mengatakan “Amerika Serikat akan tetap berkomitmen penuh untuk memangkas Rusia jika segala jenis serangan, invasi, gangguan terjadi.”



Namun, Kuleba juga mengatakan bahwa rencana evakuasi Kedutaan Besar AS itu “prematur.”



Ribuan tentara AS pada hari Senin ditempatkan dalam siaga tinggi untuk ditempatkan jika terjadi konflik di Eropa Timur.



Kuleba menambahkan bahwa jika Presiden Rusia Vladimir Putin “merasa sedikit tanda-tanda kelemahan” dari Ukraina, “itu hanya akan mendorongnya untuk lebih serius berperang.”[IT/AR]