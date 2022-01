NYC Akan Membawa Kembali Unit Anti-kejahatan yang Dibubarkan Selama Protes BLM

IslamTimes - Walikota New York City Eric Adams mengumumkan rencana untuk mengatasi meningkatnya kekerasan senjata pada hari Senin (24/1), termasuk kembalinya unit anti-kejahatan berpakaian preman, yang dibubarkan pada tahun 2020 setelah protes Black Lives Matter.

“Kami tidak akan menyerahkan kota kami kepada segelintir orang yang melakukan kekerasan,” kata Adams, mantan petugas Kepolisian Kota New York, dalam pidatonya pada hari Senin hanya beberapa hari setelah seorang petugas NYPD terbunuh di Manhattan.“Saya ingin menjelaskan. Ini bukan hanya rencana untuk masa depan, ini adalah rencana untuk saat ini,” katanya, menyebut kekerasan senjata sebagai “krisis kesehatan masyarakat” dengan “tidak ada waktu untuk menunggu.”Adams mengklaim kota itu telah menjadi "tempat pembuangan" untuk senjata dan berjanji untuk meletakkan "tentara di lahan di setiap blok."Unit kejahatan anti-senjata berpakaian preman akan ditempatkan di 30 kantor polisi kota di mana sebagian besar insiden dilaporkan – perubahan tajam dari pendahulunya, Bill de Blasio, yang membubarkan unit pada tahun 2020 setelah protes Black Lives Matter terhadap kebrutalan polisi.Setelah kota itu mengambil beberapa tindakan anti-polisi pada tahun 2020, termasuk pemotongan dana sebesar $1 miliar, New York mengalami lonjakan kekerasan.Empat petugas polisi Kota New York telah terluka pada tahun 2022, kurang dari sebulan memasuki tahun ini.Pada tahun 2021, 485 pembunuhan tercatat di kota – meningkat 4% dari tahun sebelumnya – sementara setidaknya 1.562 penembakan juga terjadi. [IT/r]