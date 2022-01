AS: Kampanye Tekanan Maksimum terhadap Iran Terbukti 'Kegagalan yang Hina'

IslamTimes - Washington mengatakan kampanye "tekanan maksimum" terhadap Iran, yang diprakarsai oleh pemerintahan Trump dan dipertahankan oleh pemerintahan Biden, telah menjadi "kegagalan yang hina."

Berbicara pada konferensi pers pada hari Selasa (25/1), juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan pemerintahan sebelumnya meninggalkan "seperangkat opsi yang mengerikan" termasuk eskalasinya terhadap Republik Islam.“Kampanye tekanan maksimum adalah kegagalan yang hina. Semua yang dijanjikan, akhirnya sebaliknya menjadi kenyataan,” kata Price.Dia menyatakan bahwa pemerintahan Trump gagal mencapai “kesepakatan yang lebih baik” dengan Iran, menahan pengaruh regional Iran, menghentikan program nuklir Iran, dan menyatukan dunia untuk memaksakan tuntutan maksimal pada Iran.“Di semua area itu, yang terjadi justru sebaliknya,” tegasnya.Trump meluncurkan apa yang dia sebut kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran pada 2018 setelah dia menarik AS keluar dari perjanjian multilateral 2015 dengan Teheran, mengklaim dia bisa "mendapatkan kesepakatan yang lebih baik" daripada yang dicapai di bawah pendahulunya Barack Obama.Mantan presiden Amerika itu menyatakan bahwa dia bermaksud memaksa Iran untuk merundingkan kesepakatan yang akan membatasi program rudal balistik Republik Islam dan pengaruhnya di wilayahnya sendiri.Iran dengan tegas menolak untuk menegosiasikan “kesepakatan Trump” dan menolak seruannya yang berulang-ulang untuk mengadakan pembicaraan di tingkat mana pun. Ketika ketegangan melonjak ke level tertinggi dalam beberapa dekade dengan pengetatan sanksi AS, Iran mulai pada 2019 untuk mengurangi kewajiban nuklirnya berdasarkan kesepakatan sesuai hak kontraktualnya.“Kami mewarisi program nuklir Iran yang melaju kencang, yang terus melaju kencang, dan program nuklir Iran yang sayangnya tidak tunduk pada verifikasi dan pemantauan paling ketat yang pernah dinegosiasikan, dan rezim verifikasi dan pemantauan yang bekerja, dan dapat diverifikasi – bekerja menurut Departemen Luar Negeri, bekerja menurut Komunitas Intelijen kami, bekerja menurut IAEA, bekerja menurut sekutu dan mitra kami,” Price menjelaskan.“Jadi setelah mewarisi serangkaian opsi yang sangat sulit dan menantang – mengerikan, bahkan –, kami telah menetapkan jalur yang kami yakini sebagai kepentingan keamanan nasional kami, dan itu adalah pengembalian timbal balik untuk mematuhi JCPOA,” tambahnya. , menggunakan akronim dari kesepakatan – Rencana Komprehensif Aksi Bersama.Pembicaraan multilateral telah berlangsung selama hampir sepuluh bulan selama pemerintahan Biden, yang telah berjanji untuk memasuki kembali perjanjian tersebut. Terlepas dari kritiknya terhadap kampanye “tekanan maksimum yang gagal”, Biden tidak hanya mempertahankan semua sanksi yang dijatuhkan di bawah Trump, tetapi juga melepaskan yang baru.Tehran terus menolak negosiasi langsung dengan AS atas penarikan sepihak dari JCPOA dan penolakan untuk menghapus sanksi ilegal. [IT/r]