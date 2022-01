China Menyerukan AS Mengakhiri 'Gangguan' di Olimpiade Beijing

IslamTimes - China menuntut AS mengakhiri “campur tangan” di Olimpiade Musim Dingin Beijing, yang dimulai bulan depan, dalam referensi yang jelas untuk boikot diplomatik yang diberlakukan oleh Washington dan sekutunya.

Kementerian Luar Negeri mengatakan Menteri Wang Yi membuat permintaan dalam panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Kamis (27/1) waktu Beijing.AS mengatakan tidak akan mengirim pejabat ke Olimpiade, yang dimulai pada 4 Februari, sebagai protes atas perilaku China dengan Muslim Uyghur di wilayah barat laut Xinjiang.Boikot tidak mencegah atlet AS untuk ambil bagian dalam Olimpiade, yang diadakan di bawah pembatasan anti-pandemi yang ketat. China juga telah memprotes apa yang dikatakannya sebagai seruan di dalam Departemen Luar Negeri untuk menarik staf dan tanggungan mereka dari kedutaan dan konsulat di seluruh China atas aturan pengetatan.Menurut rilis berita yang diposting di situs web kementerian pada hari Kamis (27/1), Wang juga menyerukan diakhirinya dukungan AS untuk Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri, yang diklaim China sebagai wilayahnya sendiri.Wang juga mengeluh bahwa AS tidak mengubah kebijakan politik dan ekonomi yang keras terhadap China di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, meskipun ada keinginan untuk hubungan yang tidak terlalu konfrontatif.Sebuah pernyataan singkat dari Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa Blinken dan Wang bertukar pandangan tentang bagaimana mengelola risiko strategis, keamanan kesehatan dan perubahan iklim. Itu tidak menyebutkan Olimpiade atau Taiwan. Blinken menggarisbawahi risiko ekonomi dan keamanan yang ditimbulkan oleh agresi Rusia terhadap Ukraina, kata pernyataan itu.Panggilan telepon itu menyusul penunjukan diplomat veteran Nicholas Burns sebagai duta besar baru AS untuk China, posisi yang tetap kosong selama lebih dari setahun. [IT/r]