Menlu Iran: Politisi AS Tidak Dapat Dipercaya, Langkah-langkah Praktis AS Kriteria Utama untuk Penilaian

IslamTimes - Menteri luar negeri Iran mengatakan politisi AS telah berulang kali membuktikan bahwa mereka tidak dapat dipercaya, menekankan bahwa tindakan praktis Amerika Serikat merupakan kriteria utama yang digunakan oleh Iran untuk menilai pernyataan para pejabat Amerika.

Hossein Amir-Abdollahian membuat pernyataan dalam sebuah tweet pada hari Kamis (27/1)sebagai penandatangan yang tersisa untuk kesepakatan nuklir Iran 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), sedang bernegosiasi di ibukota Austria, Wina, dengan tujuan membawa AS kembali mematuhi kesepakatan dan membuat Washington menghapus sanksi ilegal.“Sejarah, pengalaman, dan perilaku AS telah menunjukkan bahwa politisi dan penguasa Amerika tidak dapat dipercaya,” tulis Amir-Abdollahian.“Bagi kami, kriteria untuk penilaian apa pun adalah perilaku praktis Amerika Serikat. Mengenai masalah pencabutan sanksi, kepentingan Iran harus sepenuhnya diwujudkan dan tindakan nyata harus diambil di lapangan,” tambahnya.Pernyataan diplomat top Iran itu mengikuti laporan media yang menunjukkan bahwa para pejabat Amerika sedang berusaha negosiasi langsung dengan delegasi Iran mengenai nasib kesepakatan penting 2015, yang ditinggalkan AS secara sepihak pada 2018.Awal pekan ini, Amir-Abdollahian menunjuk pada pembicaraan yang sedang berlangsung di ibukota Austria untuk penghapusan sanksi yang dikenakan pada Tehran, dengan mengatakan bahwa sejauh ini belum ada pembicaraan langsung antara delegasi Iran dan AS."Pihak Amerika mengirim pesan dengan berbagai cara, menyerukan negosiasi langsung dengan Iran," kata diplomat top Iran, mencatat bahwa Tehran terlibat dalam pembicaraan dengan kelompok negara-negara P4+1 dan memiliki kontak "non-kertas" dengan AS melalui Enrique Mora, wakil kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa dan kepala Komisi Gabungan JCPOA, dan satu atau dua penandatangan kesepakatan.Amir-Abdollahian juga menolak laporan tentang pembicaraan langsung antara Tehran dan Washington.Ali Shamkhani, sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) juga mengatakan dalam sebuah tweet pada hari Selasa bahwa “kontak dengan delegasi Amerika di Wina telah melalui pertukaran tertulis informal, dan tidak perlu, dan tidak akan perlu, untuk lebih banyak kontak, sejauh ini.” [IT/r]