Studi Kesalahan Militer AS pada Korban Sipil; Peninjauan Rencana Pentagon

IslamTimes - Militer AS berada di bawah pengawasan ketat atas prosedurnya untuk menjaga terhadap korban sipil setelah serangan pesawat nir awak yang salah di Kabul, Afghanistan, yang merenggut nyawa 10 warga sipil, termasuk tujuh anak-anak pada 29 Agustus.

Sebuah studi menunjukkan bahwa militer AS memiliki "kelemahan yang cukup besar" dan inkonsistensi dalam meninjau tuduhan korban sipil.Militer AS merusak target, dan terlebih lagi, setelah serangan awal, penilaian Pentagon menyimpulkan bahwa itu membunuh gerilyawan Daesh yang sedang mempersiapkan serangan bom terhadap pasukan Amerika.Studi terbaru oleh think-tank RAND Corporation menyimpulkan bahwa kelemahan sistemik di Departemen Pertahanan (DoD) mengakibatkan jatuhnya kewajibannya pada korban sipil."DoD tidak cukup terorganisir, terlatih, atau diperlengkapi untuk memenuhi tanggung jawabnya saat ini untuk mengatasi kerusakan sipil," simpul studi yang dirilis pada hari Kamis (27/1).Dalam konflik, akses militer AS ke daerah yang ditargetkan terbatas baik sebelum dan sesudah serangan, dan itu bergantung pada intelijen yang dikumpulkan dari jarak jauh menggunakan sumber seperti pengawasan pesawat tak berawak dan citra satelit.Studi RAND, yang diwajibkan oleh undang-undang kongres, menemukan bahwa masalah ini diperparah oleh militer AS ketika gagal untuk berbicara secara memadai dengan orang-orang dari luar pemerintah AS atau angkatan bersenjata yang mungkin memiliki akses ke informasi di lapangan.Namun, tinjauan Staf Gabungan 2018 menemukan bahwa 58% korban sipil yang diidentifikasi antara 2015 dan 2017 berasal dari sumber eksternal, kata RAND."Kami menemukan bahwa pendekatan DoD saat ini untuk menilai, menyelidiki, dan menanggapi kerugian sipil memiliki kelemahan yang cukup besar di bidang-bidang utama dan tidak konsisten di seluruh bidang," laporan itu menemukan.Laporan itu juga mencatat bahwa personel junior "yang tidak menerima pelatihan formal" sering menyelidiki korban sipil.Setelah studi tersebut dirilis, Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengeluarkan memorandum yang menyerukan pembuatan rencana "mitigasi dan respons" kerusakan sipil dalam beberapa bulan mendatang serta pembentukan pusat perlindungan sipil yang unggul akhir tahun ini.Berbicara kepada wartawan tentang keputusan Austin, seorang pejabat senior pertahanan AS mengatakan memasukkan informasi dari sumber-sumber di luar pemerintah AS dan militer AS akan menjadi kunci reformasi."Kami cenderung sangat bergantung pada apa yang ada dalam temuan data kami sendiri, dan saya pikir kami perlu membangun sistem dan juga harapan bahwa sumber informasi lain ... dibangun di dalamnya dan memiliki kredibilitas," kata pejabat itu."Itu bukan sesuatu yang kami lakukan secara konsisten dengan baik, dan itu adalah sesuatu yang ingin kami ubah." [IT/r]