Lavrov: Rusia Tidak Ingin Perang, Tapi Tidak Akan Mengabaikan Kepentingannya

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Moskow tidak menginginkan perang, tetapi menekankan bahwa tidak akan membiarkan mengabaikan kepentingannya.

Berbicara kepada empat stasiun radio utama Rusia pada hari Jumat (28/1), diplomat Rusia mengomentari tanggapan tertulis AS dan NATO terhadap proposal jaminan keamanan Rusia.“Jika terserah Rusia, tidak akan ada perang; Moskow tidak menginginkan perang, tetapi tidak akan membiarkan Barat mengabaikan kepentingannya secara berlebihan”, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov selama wawancara.Wawancara tersebut mengikuti penyampaian tanggapan tertulis dari AS dan NATO terhadap proposal jaminan keamanan Rusia yang diajukan oleh Moskow pada pertengahan Desember di tengah meningkatnya ketegangan atas Ukraina.Isi tanggapan belum dipublikasikan, dengan NATO dan AS mengatakan mereka berharap Moskow juga tidak akan mengungkapkannya.Namun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Sekretaris Jenderal NATO Yens Stoltenberg mengatakan mereka akan menjunjung tinggi kebijakan "pintu terbuka" NATO.Salah satu paragraf yang diusulkan dari rancangan perjanjian Rusia akan mewajibkan NATO untuk memberikan jaminan tertulis bahwa itu tidak akan berkembang lebih jauh ke Timur.Moskow menegaskan bahwa negara-negara yang menjadi anggota NATO pada Mei 1997, sebelum negara-negara Eropa timur pertama diundang untuk bergabung dengan blok tersebut, "tidak boleh mengerahkan kekuatan militer dan persenjataan di wilayah negara-negara lain di Eropa” yang bukan sudah ada pada saat itu. Mengomentari pembicaraan proposal jaminan keamanan, menteri luar negeri Rusia menyatakan bahwa mereka sedang berlangsung.“...Amerika dan NATO, seperti yang Anda tahu, telah mempelajari proposal yang sangat sederhana yang disimpulkan dalam rancangan perjanjian dengan Washington dan perjanjian dengan Aliansi Atlantik Utara selama lebih dari sebulan. Kami menerima jawaban hanya sehari sebelum kemarin, yang dalam gaya Barat seperti itu, membayangi negosiasi dalam banyak hal, tetapi ada beberapa rasionalitas, seperti yang sudah saya katakan pada isu-isu sekunder,” kata Lavrov.Menurut menteri luar negeri, Rusia ingin "bekerja dengan jujur" ketika datang ke proposal jaminan keamanan, tetapi Barat "histeris" mengembangkan topik dugaan ancaman Rusia ke Ukraina.Sebelumnya pada hari Kamis, Lavrov mengatakan tanggapan tertulis oleh AS dan NATO gagal untuk mengatasi kekhawatiran Moskow atas perluasan aliansi militer ke arah timur.“Tidak ada reaksi positif terhadap isu utama dalam dokumen ini,” kata Lavrov kepada wartawan di Moskow, Kamis (27/1).“Masalah utamanya adalah posisi kami yang jelas tentang tidak dapat diterimanya ekspansi lebih lanjut NATO ke Timur dan penyebaran senjata serang yang dapat mengancam wilayah Federasi Rusia.” [IT/r]