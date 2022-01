Departemen Luar Negeri: AS Mendesak China untuk Menggunakan Pengaruh dengan Moskow atas Ukraina

IslamTimes - Amerika Serikat pada hari Kamis (27/1) meminta China untuk menggunakan pengaruhnya dengan Rusia untuk mendesak solusi diplomatik untuk krisis Ukraina.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Rabu (26/1) dan Beijing mengatakan ingin semua pihak tetap tenang dan “menahan diri dari melakukan hal-hal yang memicu ketegangan dan meningkatkan krisis.”Departemen Luar Negeri mengatakan pada hari Kamis Blinken menekankan bahwa ketegangan harus dikurangi dan memperingatkan risiko keamanan dan ekonomi dari setiap agresi Rusia.Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Politik Victoria Nuland mengatakan pesan AS ke Beijing sangat jelas."Kami menyerukan Beijing untuk menggunakan pengaruhnya dengan Moskow untuk mendesak diplomasi, karena jika ada konflik di Ukraina, itu juga tidak akan baik untuk China," kata Nuland pada konferensi pers reguler Departemen Luar Negeri.“Akan ada dampak signifikan terhadap ekonomi global. Akan ada dampak signifikan di bidang energi.”Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan "Gencatan Senjata Olimpiade" untuk Olimpiade Musim Dingin Beijing yang dimulai pada 4 Februari akan dimulai dari 28 Januari."Mari kita ambil kesempatan ini untuk mempromosikan perdamaian, solidaritas, kerja sama, dan nilai-nilai bersama lainnya yang dimiliki oleh seluruh umat manusia, untuk membuat dunia kita menjadi tempat yang lebih baik," cuit Zhang. [IT/r]