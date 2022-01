UE dan Inggris Dilaporkan Mempersiapkan Sanksi Terhadap Proyek Gas Baru Rusia

IslamTimes - Uni Eropa dan Inggris sedang mempersiapkan sanksi terhadap proyek-proyek gas baru Rusia yang akan dikenakan dalam kasus invasi Rusia ke Ukraina, media melaporkan.

Menurut Financial Times, serangkaian sanksi baru sedang dikembangkan dengan dukungan AS dan akan ditujukan untuk membatasi pembiayaan dan transfer teknologi untuk proyek-proyek gas di masa depan.Jika diberlakukan, sanksi ini akan mempengaruhi raksasa Eropa – seperti BP, Total dan Shell – yang berinvestasi di sektor energi Rusia.Pipa gas Nord Stream 2, yang dirancang untuk mengirimkan gas Rusia ke Jerman melintasi Laut Baltik, telah menjadi sandera ketegangan geopolitik antara Rusia dan NATO. Washington telah berulang kali menuduh Moskow menggunakan pipa sebagai pengaruh untuk membuat konsumen Eropa lebih bergantung pada gas Rusia, klaim yang dibantah keras oleh Moskow, dengan mengatakan bahwa ini adalah proyek komersial murni, yang sama-sama bermanfaat bagi Eropa.Awal pekan ini, Wakil Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland mengatakan bahwa Washington akan bekerja sama dengan Jerman untuk memastikan jalur pipa Nord Stream 2 tidak bergerak maju jika Rusia "menyerang" Ukraina.Selama beberapa bulan terakhir, Barat dan Ukraina menuduh Rusia memusatkan pasukan di dekat perbatasan Ukraina dalam dugaan persiapan untuk invasi. Rusia telah berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak berniat menginvasi Ukraina, sambil menekankan bahwa mereka memiliki hak untuk memindahkan pasukan di dalam wilayahnya sendiri. [IT/r]