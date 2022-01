Kelompok Hak Peringatkan Biden: Daftar Hitam Ansarullah Yaman Mengecewakan dan Berbahaya

IslamTimes - Para advokat dan kelompok hak asasi memperingatkan bahwa pertimbangan Presiden AS Joe Biden akan menunjuk kembali kelompok revolusioner Ansarullah sebagai “teroris” adalah berbahaya.

“Sangat mengecewakan bahwa pemerintahan Biden mempertimbangkan posisi ini ketika mereka tahu betul dampak kemanusiaan yang akan terjadi,” Scott Paul, manajer senior kebijakan kemanusiaan di Oxfam America, mengatakan kepada Al Jazira.Dia lebih lanjut memperingatkan bahwa “Setahun yang lalu, pemerintah mengindahkan peringatan kami – dan tidak ada yang berubah sejak itu untuk meningkatkan pandangan tentang apa arti penunjukan ini.”Menurut para aktivis, yang menyerukan diakhirinya perang selama bertahun-tahun di Yaman, pernyataan presiden Amerika Serikat itu merupakan pengkhianatan terhadap janji pemilihannya untuk berupaya mengakhiri konflik – dan melepaskan diri dari kebijakan pendahulunya Donald Trump, yang memberikan pernyataan tidak kritis. dukungan untuk koalisi yang dipimpin Saudi.“Penunjukan [Houthi] akan membuat jutaan orang Yaman kelaparan dan dia [Biden] tahu itu,” kata Iman Saleh, koordinator umum Gerakan Pembebasan Yaman, sebuah kelompok advokasi anti-perang di AS. "Penunjukan akan membuatnya tidak berbeda dari Trump."Saleh, yang melakukan mogok makan di dekat Gedung Putih tahun lalu untuk menuntut diakhirinya bantuan koalisi pimpinan Saudi serta penghapusan blokade laut dan udara di Yaman, juga mengkritik sikap pemerintah AS yang hanya menyalahkan Ansarullah. untuk memperpanjang perang. “Sudah waktunya bagi Biden untuk menghentikan permainan ini dan memenuhi janji kampanyenya: akhiri perang di Yaman.”Februari lalu, hanya beberapa minggu dalam masa kepresidenannya, Biden mengumumkan diakhirinya bantuan Amerika untuk “operasi ofensif” Arab Saudi di Yaman, serta “penjualan senjata yang relevan”.Tetapi dia menegaskan kembali komitmennya terhadap keamanan Arab Saudi, dan tahun lalu pemerintahan Biden menyetujui penjualan rudal udara-ke-udara senilai $650 juta ke Riyadh, serta kesepakatan pemeliharaan helikopter senilai $500 juta, yang mendapat teguran dari beberapa aktivis hak asasi manusia.Hassan El-Tayyab, direktur legislatif untuk kebijakan Timur Tengah di kelompok advokasi Friends Committee on National Legislation, mengatakan posisi pemerintah AS mengabaikan “dampak menghancurkan dari blokade Saudi” di Yaman. [IT/r]