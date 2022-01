IslamTimes - Mengutip laporan persenjataan yang diduga dikumpulkan Rusia di perbatasan Ukraina, Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley berpendapat bahwa jika invasi terjadi, itu akan “mengakibatkan sejumlah besar korban.”

“Mengingat jenis kekuatan yang disusun, kekuatan manuver darat, artileri, rudal balistik, angkatan udara, semuanya dikemas bersama. Jika itu dilepaskan di Ukraina, itu akan menjadi signifikan, sangat signifikan,” kata Milley pada konferensi pers Pentagon pada hari Jumat (28/1).Mendukung visi mimpi buruk Milley adalah kepala Pentagon Lloyd Austin, yang menyatakan bahwa sementara Presiden Rusia Vladimir Putin belum menetapkan hatinya untuk menyerang, dia mampu melakukannya, dan ada "beberapa pilihan yang tersedia," seperti "penguasaan kota dan wilayah penting” oleh Moskow.Sementara Austin mengatakan kepada wartawan pada hari Jumat (28/1) bahwa Presiden Joe Biden tidak berencana untuk mengerahkan pasukan AS ke Ukraina untuk operasi tempur, ia mencatat bahwa semua opsi lain "di atas meja." Kemudian pada hari itu, Biden mengungkapkan bahwa pasukan Amerika akan dikirim ke Eropa Timur “dalam waktu dekat.” Sekitar 8.500 tentara AS telah disiagakan dengan maksud untuk kemungkinan penempatan mereka ke Eropa Timur awal pekan ini.Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, sementara itu, telah meminta AS untuk mengurangi retorika yang menggambarkan invasi yang hampir pasti ke Ukraina oleh Rusia, bahkan ketika Moskow bersikeras tidak memiliki rencana untuk menyerang tetangganya. Berbicara kepada wartawan asing pada hari Jumat, Zelensky menyatakan bahwa "kami tidak melihat eskalasi yang lebih besar dari sebelumnya."“Dari liputan media, sepertinya kita sudah berperang,” tambah presiden Ukraina, seraya menambahkan bahwa “kita tidak membutuhkan kepanikan ini.” [IT/r]