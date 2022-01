NYT: India Membeli Spyware Pegasus dari “Israel” dalam Kesepakatan Mengenai Palestina

IslamTimes - Pemerintah India menggunakan uang pembayar pajak untuk membeli program spyware kelas militer Pegasus dari NSO Group entitas Zionis "Israel", sebuah laporan oleh The New York Times mengklaim pada hari Jumat (28/1).

Laporan oleh surat kabar Amerika mengatakan kesepakatan itu diselesaikan selama kunjungan perdana Perdana Menteri Narendra Modi ke entitas tersebut pada tahun 2017 dan merupakan bagian dari transaksi senjata senilai $2 miliar yang lebih luas antara Tel Aviv dan New Delhi."Kunjungan Modi, bagaimanapun, sangat ramah, lengkap dengan momen yang dipentaskan dengan hati-hati saat dia dan Perdana Menteri [Benjamin] Netanyahu berjalan bersama tanpa alas kaki di pantai setempat. Mereka memiliki alasan untuk perasaan hangat", klaim laporan itu.Laporan tersebut selanjutnya menyindir bahwa pembelian Pegasus, yang tidak dapat dijual ke entitas asing tanpa "lisensi ekspor", memengaruhi keputusan New Delhi pada 2019, ketika memilih mendukung resolusi yang didukung Zionis "Israel" yang berusaha melarang organisasi hak-hak Palestina Shahed mendapatkan "status pengamat" di Dewan Ekonomi dan Sosial PBB [ECOSOC].Jika tidak, India telah lama menjadi pendukung solusi “dua negara” dan secara konsisten menyuarakan “komitmennya untuk perjuangan Palestina”.Laporan tersebut mencatat beberapa contoh lain dari entitas Zionis "Israel" yang menggunakan penjualan spyware Pegasus untuk mencapai tujuan diplomatiknya di PBB serta tujuan geopolitik yang lebih luas."Negara-negara seperti Meksiko dan Panama telah mengubah posisi mereka ke arah Zionis 'Israel' dalam pemilihan kunci di PBB setelah memenangkan akses ke Pegasus", katanya."...penjualan Pegasus memainkan peran yang tak terlihat tetapi penting dalam mengamankan dukungan negara-negara Arab dalam kampanye Zionis 'Israel' melawan Iran dan bahkan dalam menegosiasikan 'Abraham Accords'", klaim investigasi NYT.Selain India, spyware NSO juga dilaporkan dijual ke pemerintah Polandia, Hungaria, Meksiko, Uni Emirat Arab [UEA], dan Arab Saudi. Laporan itu mengatakan bahwa dalam semua kasus, itu digunakan untuk melawan lawan politik dan pembangkang. Biro Investigasi Federal Amerika [FBI] dilaporkan juga melakukan uji coba perangkat lunak, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak mengejar kesepakatan itu, klaim laporan itu.NSO Group telah menyatakan bahwa perangkat lunaknya hanya membantu "lembaga pemerintah mencegah dan menyelidiki terorisme dan kejahatan untuk menyelamatkan ribuan nyawa di seluruh dunia".Pengungkapan oleh harian AS telah memicu badai politik di India, di mana spyware Zionis "Israel" harus mengintai jurnalis senior, lawan politik, pejabat pemerintah, dan dua menteri federal.Daftar target pengintaian juga diduga termasuk pemimpin oposisi federal dan anggota parlemen Partai Kongres Rahul Gandhi, serta diplomat yang bertugas di Komisi Tinggi Pakistan di New Delhi.Segera setelah tuduhan terhadap Pegasus pertama kali muncul, Menteri Informasi dan Teknologi India Aswini Vaishnaw menolaknya sebagai "upaya untuk memfitnah demokrasi India dan lembaga-lembaganya yang mapan".Subramanian Swamy, seorang anggota parlemen dari BJP Modi, sejak itu bergabung dengan politisi yang menuntut jawaban dari pemerintah setelah laporan NYT. Mahua Moitra, seorang anggota parlemen dari partai oposisi Kongres Trinamul, menuduh bahwa spyware itu adalah bagian dari kesepakatan "quid pro quo" dengan entitas Zionis "Israel".Mahkamah Agung India membentuk "panel ahli" pada Oktober tahun lalu untuk menyelidiki klaim pengintaian. [IT/r]