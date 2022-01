Wanita Kansas Pemimpin Batalyon Wanita IS Ditangkap

Islam Times - Seorang wanita yang pernah tinggal di Kansas telah ditangkap setelah jaksa federal menuduhnya bergabung dengan kelompok Negara Islam (IS) dan memimpin batalion wanita yang menggunakan AK-47.

Jaksa AS di Alexandria, Virginia, pada hari Sabtu mengumumkan bahwa Allison Fluke-Ekren, 42 tahun, telah didakwa memberikan dukungan material kepada sebuah organisasi teroris, Time melaporkan.Pengaduan pidana diajukan secara tertutup pada tahun 2019 tetapi diumumkan pada hari Sabtu setelah Fluke-Ekren dibawa kembali ke AS pada hari Jumat untuk menghadapi dakwaan. Dugaan partisipasinya di Negara Islam belum diketahui publik sebelum pengumuman hari Sabtu.Jaksa mengatakan Fluke-Ekren ingin merekrut agen untuk menyerang kampus perguruan tinggi di AS dan membahas serangan teroris di pusat perbelanjaan. Dia mengatakan kepada seorang saksi bahwa "dia menganggap setiap serangan yang tidak membunuh sejumlah besar individu sebagai pemborosan sumber daya," menurut pernyataan tertulis FBI.Surat pernyataan dari Agen Khusus FBI David Robins itu juga menuduh bahwa Fluke-Ekren menjadi pemimpin unit Negara Islam yang disebut “Khatiba Nusaybah” di kota Raqqa, Suriah pada akhir 2016. Unit yang semuanya perempuan itu dilatih menggunakan AK-47 senapan, granat, dan sabuk bunuh diri.Secara keseluruhan, pernyataan tertulis mengutip pengamatan dari enam saksi yang berbeda, termasuk beberapa yang telah didakwa dengan pelanggaran terorisme dan beberapa yang ditahan di kamp penjara karena pernah menjadi anggota negara Islam.Sebuah memo penahanan yang diajukan pada hari Jumat oleh Asisten Pertama Jaksa AS Raj Parekh menyatakan bahwa Fluke-Ekren bahkan melatih anak-anak cara menggunakan senapan serbu, dan bahwa setidaknya satu saksi melihat salah satu anak Fluke-Ekren, berusia sekitar 5 atau 6 tahun, memegang mesin pistol di rumah keluarga di Suriah.“Fluke-Ekren telah menjadi orang yang sangat percaya pada ideologi teroris radikal ISIS selama bertahun-tahun, telah melakukan perjalanan ke Suriah untuk melakukan atau mendukung jihad kekerasan. Fluke-Ekren menerjemahkan keyakinan ekstremisnya ke dalam tindakan dengan menjabat sebagai pemimpin yang ditunjuk dan penyelenggara batalyon militer ISIS, secara langsung melatih wanita dan anak-anak dalam penggunaan senapan serbu AK-47, granat, dan sabuk bunuh diri untuk mendukung tujuan pembunuhan ISIS,” tulis Parekh.Menurut dokumen pengadilan, Fluke-Ekren pindah ke Mesir pada 2008 dan sering bepergian antara Mesir dan AS selama tiga tahun berikutnya. Dia tidak berada di AS sejak 2011.Jaksa percaya dia pindah ke Suriah sekitar tahun 2012. Pada awal 2016, suaminya terbunuh di kota Tell Abyad di Suriah ketika mencoba melakukan serangan teroris, kata jaksa. Belakangan tahun itu, jaksa mengatakan dia menikah dengan anggota ISIS Bangladesh yang berspesialisasi dalam drone, tetapi dia meninggal pada akhir 2016 atau awal 2017.Empat bulan setelah kematian pria itu, dia menikah lagi dengan seorang pemimpin negara Islam terkemuka yang bertanggung jawab atas pertahanan kelompok ISIS di Raqqa.Dia memberi tahu seorang saksi pada tahun 2018 bahwa dia menginstruksikan seseorang di Suriah untuk memberi tahu Keluarga Fluke-Ekren bahwa dia sudah mati sehingga pemerintah AS tidak akan mencoba menemukannya, menurut memo Parekh.[IT/AR]