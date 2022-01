Iran Mengatakan Impor Maret-Desember termasuk Pengiriman Senilai $70 Juta dari AS

IslamTimes - Angka-angka yang diterbitkan oleh badan perdagangan dan bea cukai Iran menunjukkan bahwa impor ke negara itu dalam tiga kuartal hingga 21 Desember mencakup pengiriman dari Amerika Serikat senilai hampir $70 juta .

Sebuah laporan hari Minggu (30/1) oleh kantor berita semi-resmi ILNA mengatakan bahwa ekspor Amerika ke Iran pada Maret-Desember tahun lalu berjumlah $69,345 juta, naik 17% dari Maret-Desember 2020.Laporan tersebut mengutip angka dari kantor bea cukai Iran (IRICA) dan Organisasi Promosi Perdagangan Iran (TPO).Dikatakan bahwa ekspor Iran ke AS selama tiga kuartal yang sama pada tahun 2021 hanya berjumlah $0,248 juta meskipun menambahkan bahwa pengiriman telah meningkat 253% YoY.Angka-angka itu muncul meskipun fakta bahwa Iran dan AS tidak memiliki hubungan diplomatik dan hubungan perdagangan telah mencapai rekor terendah sejak 2018 ketika Washington meninggalkan perjanjian internasional tentang program nuklir Iran dan memberlakukan sanksi sepihak terhadap Teheran.Angka oleh IRICA dan TPO menunjukkan bahwa AS adalah eksportir terbesar ke-30 ke Iran pada tahun kalender hingga akhir Maret 2021 dengan pengiriman senilai $79,7 juta.Perdagangan bilateral antara Iran dan AS menurun hampir 40% selama periode hingga Maret 2020 karena sanksi AS memengaruhi lebih banyak bisnis dan barang tahun lalu.Para ahli mengatakan penurunan perdagangan Iran dengan AS dan negara-negara Barat lainnya hampir tidak mempengaruhi situasi ekonomi di negara itu karena mereka bersikeras bahwa sanksi AS telah menyebabkan ledakan perdagangan Iran dengan tetangga dan bagian lain dunia. [IT/r]