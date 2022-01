Film AS Mendokumentasikan Kekejaman Rezim Israel pada 2021 terhadap Anak-anak Palestina

IslamTimes - Sebuah kelompok nirlaba yang berbasis di AS telah merilis sebuah film pendek yang mendokumentasikan pembunuhan 77 anak Palestina oleh rezim Zionis Israel pada tahun 2021 sebagai bagian dari kampanye untuk menghentikan aliran dana besar-besaran Amerika untuk mendukung entitas pendudukan.

Film berdurasi dua menit, yang diproduksi oleh 'If American Knew' dan diposting di media sosial dan situs web kelompok tersebut, menyampaikan keadaan di mana begitu banyak anak Palestina yang tidak bersalah telah dibunuh oleh pendudukan Zionis Israel.Film ini lebih lanjut merinci berapa banyak uang yang dikirim pemerintah AS ke rezim Israel dan Palestina sebagai bantuan keuangan, militer, dan kemanusiaan.“Selama Tahun Anggaran 2020, AS memberi Zionis Israel setidaknya $10,5 juta per hari dalam bantuan militer dan $0 dalam bantuan militer untuk Palestina,” organisasi itu menyatakan.Kelompok itu juga meminta anggota parlemen AS untuk menayangkan film tersebut selama pertemuan mereka di berbagai komite Kongres untuk mendidik orang-orang tentang kekejaman dan kejahatan Israel yang berkelanjutan terhadap penduduk Palestina.Berapa banyak orang Amerika yang tahu tentang ini?— Jika Orang Amerika Tahu (@ifamericansknew) 29 Januari 2022Organisasi itu lebih lanjut menegaskan bahwa otoritas pendudukan Israel menempatkan antara 500 dan 700 anak-anak Palestina di hadapan pengadilan militer setiap tahun, menambahkan bahwa sejak tahun 2000, pasukan pendudukan Zionis Israel telah membunuh hampir 2.200 anak-anak Palestina.Menurut organisasi yang berbasis di California, rezim Zionis Israel menahan 41 anak Palestina di bawah penahanan administratif antara Oktober 2015 dan Oktober 2021, termasuk empat yang masih menjalani penahanan ilegal hingga hari ini.Sementara Defense for Children International baru-baru ini menerbitkan laporan rinci tentang kekejaman Israel terhadap anak-anak Palestina pada tahun 2021.Itu juga menegaskan bahwa pendudukan Zionis Israel telah membunuh 77 anak Palestina pada tahun 2021, dengan satu anak lagi terbunuh setelah laporan itu dirilis.Klub Tahanan Palestina juga telah menyatakan bahwa sejak tahun 2000, pendudukan Zionis Israel telah menahan lebih dari 19.000 anak-anak Palestina. [IT/r]