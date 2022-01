Biden Menyerukan Agar Taliban Membebaskan Sandera AS Sebelum Legitimasinya Diakui

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden telah meminta Taliban untuk membebaskan sandera Amerika Mark Frerichs jika mereka berharap Amerika Serikat mengakui mereka sebagai pemerintah Afghanistan yang sah.

"Dua tahun lalu besok, veteran Angkatan Laut AS Mark Frerichs disandera di Afghanistan. Seorang insinyur sipil, dia menghabiskan satu dekade membantu rakyat Afghanistan. Dia tidak melakukan kesalahan apa pun. Namun, selama dua tahun Taliban telah menahannya," kata Biden dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (30/1)."Mengancam keselamatan orang Amerika atau warga sipil tak berdosa selalu tidak dapat diterima, dan penyanderaan adalah tindakan kekejaman dan pengecut," katanya. "Taliban harus segera membebaskan Mark sebelum dapat mengharapkan pertimbangan aspirasinya untuk legitimasi. Ini tidak bisa dinegosiasikan."Veteran Angkatan Laut AS Frerichs diculik pada Februari 2020. Departemen Luar Negeri AS telah menawarkan hadiah hingga $ 5 juta untuk informasi yang mengarah pada pengembalian tentara AS.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga meminta Taliban untuk membebaskan Frerichs. "Kami akan terus berusaha untuk membawanya pulang."AS menginvasi Afghanistan pada Oktober 2001 setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Pasukan Amerika menduduki negara itu selama sekitar dua dekade dengan dalih berperang melawan Taliban. Tetapi ketika pasukan AS meninggalkan Afghanistan, Taliban menyerbu ke Kabul, dilemahkan oleh pendudukan asing yang terus berlanjut.Setelah serangan 9/11, Amerika Serikat menginvasi dan menduduki Afghanistan, meskipun faktanya tidak ada orang Afghanistan yang terlibat dalam serangan tersebut. Ratusan ribu warga Afghanistan tewas dalam perang AS di negara itu.Dalam kesaksian kongres pertamanya di hadapan anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat pada 28 September, Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan, menyebut perang di Afghanistan sebagai "kegagalan strategis". Dia menambahkan, “Tidak ada cara lain untuk menggambarkan itu.” [IT/r]