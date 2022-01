NYT: Sanksi AS kepada Rusia atas Ukraina Akan Berdampak pada Ekonomi Global 

IslamTimes - Sanksi yang Amerika pertimbangkan terhadap Rusia atas krisis Ukraina dapat menyebabkan inflasi tinggi dan bentuk lain dari resesi ekonomi yang akan mempengaruhi tidak hanya Rusia tetapi seluruh sistem keuangan global, sebuah laporan memperingatkan.

Tanggapan “cepat dan keras” yang diperingatkan oleh pejabat AS jika terjadi invasi Rusia ke Ukraina “dapat mengguncang ekonomi utama, terutama di Eropa, dan bahkan mengancam stabilitas sistem keuangan global,” The New York Times melaporkan pada Minggu (30/1), mengutip analis.Kekhawatiran datang di tengah ancaman tanpa henti oleh Washington untuk melepaskan langkah-langkah ekonomi yang membakar terhadap Moskow, “termasuk sanksi terhadap bank dan lembaga keuangan terbesarnya, dengan cara yang pasti akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari di Rusia” menurut laporan surat kabar itu.“Beberapa analis juga memperingatkan potensi spiral eskalasi. Rusia mungkin membalas terhadap pukulan ekonomi dengan memotong pengiriman gas alam ke Eropa atau dengan meningkatkan serangan siber terhadap infrastruktur Amerika dan Eropa,” lebih lanjut digarisbawahi.“Moskow dapat melakukan serangan siber baru terhadap Amerika Serikat dan raksasa keuangan Amerika,” tambah harian itu, mengutip mantan pejabat Departemen Luar Negeri Samuel Charap, yang sekarang menjadi analis di kontraktor dan think tank utama pemerintah AS, RAND Corporation.“Kami mengejar bank besar mereka,” kata Charap, “mereka kemungkinan akan mengejar bank kami.”Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengeluarkan buletin akhir pekan lalu yang memperingatkan "pembalasan dunia maya" Rusia.Namun, banyak ahli percaya bahwa sanksi paling berani terhadap industri keuangan Rusia, jika diberlakukan, dapat berdampak besar.Sebagai tanda meningkatnya keseriusan, harian itu menambahkan, “pejabat dari Dewan Keamanan Nasional telah berbicara dengan para eksekutif dari beberapa bank terbesar di Wall Street, termasuk Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase dan Bank of America, tentang stabilitas global. sistem keuangan setelah potensi sanksi.”Bank Sentral Eropa juga memperingatkan pemberi pinjaman bank ke Rusia tentang risiko jika Amerika Serikat menjatuhkan sanksi dan telah bertanya tentang volume pinjaman mereka.Untuk saat ini, menurut laporan itu, para pejabat Amerika tidak mempertimbangkan sanksi langsung atas dasar ekonomi Rusia: ekspor minyak dan gas.Negara-negara Eropa bergantung pada gas alam dari Rusia, dan beberapa sekutu AS, terutama Jerman, lebih memilih agar Washington tidak mengganggu industri energi Rusia.Dari Kuba hingga Korea Utara sampai Iran, harian itu mencatat, sanksi AS memiliki “catatan campuran yang paling baik dalam memaksa perubahan perilaku,” menekankan bahwa sementara pemerintahan Joe Biden dan sekutu Eropanya berusaha menghalangi Putin dengan pembicaraan keras, “ beberapa ahli mempertanyakan apakah mereka akan menindaklanjuti langkah-langkah ekonomi yang paling drastis” jika pasukan Rusia menginvasi Ukraina seperti yang dikhawatirkan AS. [IT/r]