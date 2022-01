Trump Menjanjikan 'Protes Terbesar yang Pernah Ada' Jika Jaksa 'Melakukan Sesuatu yang Ilegal' Selama Penyelidikan Terhadapnya

IslamTimes - Mantan Presiden Donald Trump telah memperingatkan bahwa akan ada protes nasional besar-besaran jika jaksa yang menyelidiki dia dan bisnisnya mengambil tindakan yang salah.

Salah satu pertanyaan yang dihadapi Donald Trump adalah mencari tahu apakah dia melakukan kejahatan selama kerusuhan Capitol 6 Januari 2021, ketika sejumlah pendukungnya menyerbu Capitol untuk mencegah sertifikasi kemenangan pemilihan presiden dari Partai Demokrat Joe Biden."Jika jaksa radikal, kejam, rasis ini melakukan sesuatu yang salah atau ilegal, saya harap kita akan mengadakan protes terbesar di negara ini yang belum pernah kita alami di Washington DC, di New York, di Atlanta dan di tempat lain karena negara kita dan pemilihan kita korup", kata presiden ke-45 itu kepada para pendukungnya saat rapat umum di Conroe, Texas, Sabtu (29/1) malam.Dia menuduh penyelidik melakukan "pelanggaran penuntutan di tingkat tertinggi" dan menggambarkan mereka sebagai "sakit jiwa".Trump juga memperingatkan bahwa jika dia ingin memenangkan pemilihan kembali pada tahun 2024, dia akan memaafkan semua pengunjuk rasa kerusuhan Capitol."Jika saya mencalonkan dan saya menang, kami akan memperlakukan orang-orang itu mulai 6 Januari dengan adil. Kami akan memperlakukan mereka dengan adil, dan jika itu membutuhkan pengampunan, kami akan memberi mereka pengampunan karena mereka diperlakukan tidak adil", kata mantan POTUS itu. .Mantan presiden telah berada di bawah sejumlah penyelidikan sejak dia resmi meninggalkan kantor pada Januari 2021. Ini termasuk penyelidikan House Select Committee apakah mantan presiden melakukan kejahatan ketika ratusan pendukungnya menyerbu gedung Capitol pada 6 Januari 2021 untuk mencegahnya. Kongres dari mengesahkan hasil pemilihan presiden AS 2020 yang dimenangkan Joe Biden dari Demokrat.Trump pertama-tama mengatakan kepada para pendukungnya "untuk bertarung seperti neraka" tetapi kemudian menggunakan akun Twitternya yang sekarang dilarang secara permanen untuk mendesak mereka "pulang". Dia kemudian dimakzulkan untuk kedua kalinya yang belum pernah terjadi sebelumnya atas "hasutan pemberontakan", tetapi kemudian menghindari hukuman di Senat.Dalam penyelidikan terpisah, bisnis pribadi Trump telah diselidiki oleh Jaksa Agung New York Letitia James dan Kantor Kejaksaan Distrik Manhattan. Sebelumnya pada bulan Januari, James menyatakan bahwa kantornya telah menemukan bukti "signifikan" yang menunjukkan bahwa Organisasi Trump melakukan penipuan.Presiden ke-45 itu juga menghadapi "risiko substansial" penuntutan di Georgia atas upayanya mempengaruhi Menteri Luar Negeri negara bagian Brad Raffensperger untuk "menemukan" suara guna membantu Trump memenangkan pemilihan 2020.Mantan POTUS telah berulang kali mengajukan banding ke Mahkamah Agung AS untuk menghentikan penyelidik mendapatkan dokumen dan catatan penting yang dapat membantu mereka melakukan penyelidikan.Sebagai pukulan nyata bagi Trump, pengadilan memutuskan awal bulan ini bahwa ratusan halaman catatan pribadi presiden, seperti buku harian dan catatan telepon, harus diserahkan kepada Komite Pemilihan DPR 6 Januari. [IT/r]