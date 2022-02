Analisa: Bagaimana Musuh Nominal Menjadi Sekutu

Presiden rezim Zionis (DW).

Islam Times - Perjalanan bersejarah kepresidenan Israel ke UEA menyoroti hubungan yang berkembang antara kedua negara. Musuh bebuyutan mereka bersama Iran dan tantangan iklim regional menunjukkan bahwa hubungan mereka mungkin semakin kuat, tulis sebuah analisa yang diturunkan Deutsche Welle pada hari Senin.

Kurang dari 48 jam setelah Presiden Israel Isaac Herzog dan istrinya tiba di bandara di Abu Dhabi, misi bersejarah itu sudah terasa agak tercapai.Perjalanan simbolis itu menandai pertama kalinya seorang presiden Israel mengunjungi Uni Emirat Arab – dan gambar-gambar bendera Israel yang dikibarkan di tanah Emirat menandakan kabar diplomatik yang hangat antara kedua negara.Namun, di Timur Tengah, status quo tetap ada dalam hal manuver geopolitik dalam persaingan untuk hegemoni regional. Tidak lama setelah kedatangan Herzog, berita utama menjadi berita utama: Gerakan Houthi di Yaman telah menembakkan rudal balistik ke UEA. Kementerian Pertahanan Emirat mengatakan pihaknya mencegat dan menghancurkan rudal tersebut.Dan inilah mengapa serangan rudal yang gagal tidak dilihat sebagai suatu kebetulan: Houthi didukung oleh Iran — musuh bebuyutan bersama UEA dan Israel. Pada 2015, UEA bergabung dengan koalisi pimpinan Saudi yang memerangi gerakan Houthi di Yaman—konflik dan krisis kemanusiaan yang masih berkecamuk hingga saat ini.Meskipun suasana tiba-tiba berubah pada hari Senin, Isaac Herzog tidak mengecewakan tuan rumah."Kami di sini bersama untuk menemukan cara dan sarana untuk membawa keamanan penuh bagi orang-orang yang mencari perdamaian di wilayah kami," presiden Israel meyakinkan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, menurut kantor pers pemerintah Israel.Kedua negara, yang dulunya bermusuhan, menjadi sekutu resmi sekitar 16 bulan lalu, ketika menteri luar negeri UEA dan Bahrain, serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menandatangani perjanjian damai yang menormalkan hubungan diplomatik antara negara mereka. Kesepakatan Abraham, sebagaimana pernyataan itu kemudian dikenal, adalah pencapaian penting di bawah Presiden AS saat itu Donald Trump.Tetapi sementara hubungan diplomatik antara Israel dan UEA telah meningkat secara signifikan, negara-negara sekutu lainnya seperti Bahrain, Maroko dan Sudan bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih lambat.Pendorong utama untuk jalur cepat dalam hubungan mereka adalah bahwa UEA dan Israel serupa dalam hal ukuran ekonomi dan pembangunan."Mereka berdua memiliki produk domestik bruto (PDB) sekitar $400 miliar (€356 miliar) dan populasi mereka yang relatif kecil menikmati standar hidup yang tinggi yang diukur dalam pendapatan per kapita," kata Atradius, perusahaan asuransi kredit perdagangan."Ini adalah waktu yang singkat sejak kesepakatan diumumkan, dan perdagangan kami telah mencapai NIS 1 miliar (sekitar $ 315 juta, € 280 juta), lebih dari 120 perjanjian telah ditandatangani," kata Herzog di paviliun Israel di Dubai 2020 expo, menambahkan bahwa dana penelitian dan pengembangan jutaan dolar juga dibentuk.Dibandingkan dengan tahun 2020, Biro Pusat Statistik Israel mencatat lebih dari 30% peningkatan impor dan ekspor barang, tidak termasuk berlian, ke dan dari Uni Emirat Arab.Selama di Dubai, Herzog juga menyoroti bahwa "Israel dan Emirat belajar bersama dan belajar budaya dan bahasa satu sama lain."Sejauh ini, sekitar 250.000 orang Israel telah mengunjungi Emirates. Namun, kebijakan ketat Israel dalam memerangi pandemi COVID-19, termasuk menutup bandara utama, telah berdampak pada kedatangan warga Emirat."Kami menunggu banyak warga Emirat yang bepergian ke Israel setelah COVID," kata Herzog.Bidang kolaborasi lebih lanjut antara UEA dan Israel adalah keberlanjutan, penelitian dan pengembangan, pertanian, kedokteran, dan teknologi keuangan."Perubahan iklim, khususnya, adalah tantangan yang dihadapi semua negara bagian di kawasan ini. Dan satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah bekerja sama," kata Sebastian Sons, pakar kawasan di Center for Applied yang berbasis di Jerman. Penelitian dalam Kemitraan dengan Orient (CARPO)."Israel secara teknologi adalah pemain yang paling berkembang di kawasan ini dan oleh karena itu merupakan mitra kolaborasi yang menguntungkan," katanya kepada DW dalam sebuah wawancara telepon.Sons juga menunjukkan bahwa negara-negara yang belum menandatangani dokumen diplomatik dengan Israel, seperti Oman atau Arab Saudi, akan mendapat manfaat dari mengatasi perubahan iklim bersama dengan Israel."Dari sudut pandang teknologi, mereka membutuhkan Israel dan tidak dapat menghadapi tantangan ini sendirian," katanya.Dari semua negara di Timur Tengah, Arab Saudi mungkin adalah sekutu yang paling dicari bagi Israel — namun pada saat yang sama, itu juga yang paling kontroversial."Arab Saudi akan menjadi hadiah besar bagi Israel," Yoel Guzansky, seorang peneliti senior di Institut Studi Keamanan Nasional (INSS) yang berbasis di Tel Aviv, mengatakan kepada DW dalam sebuah wawancara telepon.Selama bertahun-tahun, Saudi telah mempertahankan hubungan dengan Israel, meskipun tidak resmi.Benjamin Netanyahu, Donald Trump, Abdullah bin Zayed Al-NahyanPada tahun 2020, Perdana Menteri Israel saat itu Benjamin Netanyahu (kiri) menandatangani Kesepakatan Abraham di Washington bersama Presiden Donald Trump dan Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed Al-Nahyan"Orang Israel akan senang memiliki 'cap halal' dari Arab Saudi sebagai pemimpin Islam Sunni dan penjaga Tempat Suci," kata Guzansky.Namun, masih banyak sensitifitas, seperti perbedaan pendapat tentang Palestina dan solusi dua negara.Pada saat yang sama, Guzansky juga melihat banyak persamaan, seperti tantangan serupa termasuk konflik mereka dengan Yaman dan ketidaksukaan terhadap Iran. "Akan sangat cerdas untuk menawarkan bantuan kepada mereka sekarang, karena mereka akan mengingat ini. Mereka membutuhkan seseorang di kawasan itu, dan seseorang ini bisa jadi adalah Israel," katanya kepada DW.Namun, tampaknya jalan masih panjang."Normalisasi tidak mungkin karena Arab Saudi memiliki lingkaran anti-Israel yang jauh lebih kuat, termasuk Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud," kata Sons.Setiap upaya untuk mengakui Israel akan bertentangan dengan raison d'état Saudi.Namun, menurut laporan Israel, Putra Mahkota Mohammed bin Salman dan mantan pemimpin Israel Netanyahu telah melakukan beberapa pembicaraan tidak resmi dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, analis percaya bahwa di masa depan juga akan ada "kerja sama di bidang militer, ekonomi atau energi akan meningkat."Salah satu perjanjian tidak resmi yang dilaporkan antara Arab Saudi dan Israel sebenarnya penting untuk kunjungan presiden di UEA.Presiden Israel Herzog dan istrinya dapat terbang di atas Arab Saudi, karena Riyadh telah mengizinkan akses pesawat Israel ke wilayah udaranya.[IT/AR]