Gedung Putih: Trump 'Tidak Layak' Jadi Presiden AS

IslamTimes - Gedung Putih Biden mengatakan mantan Presiden AS Donald Trump tidak layak untuk menjabat setelah Partai Republik mengatakan jika dia mencalonkan diri sebagai presiden lagi dan menang pada 2024, dia akan mengampuni pengunjuk rasa yang didakwa melakukan pelanggaran pidana sehubungan dengan pendudukan singkat 6 Januari 2021 di bangunan Capitol. .

"Dia membela tindakan para pendukungnya, yang menyerbu Capitol dan secara brutal menyerang petugas penegak hukum yang melindunginya. Saya pikir penting untuk meneriakkan itu dan menyerukannya," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki pada hari Senin (31/1) pada konferensi pers. ketika ditanya tentang komentar Trump dan potensi reformasi Undang-Undang Hitungan Pemilihan."Dia bahkan menyerang wakil presidennya sendiri karena, dalam kata-katanya, tidak membatalkan pemilihan," lanjut Psaki. "Dan itu hanya mengingatkan betapa dia tidak layak untuk menjabat. Dan itu menunjukkan bahwa bahkan beberapa sekutu terdekatnya telah menolak pernyataan itu sebagai tidak pantas pada hari-hari sejak itu."Berbicara pada rapat umum di Conroe, Texas, pada hari Sabtu, Trump mengatakan dia akan memperlakukan orang Amerika yang menyerang gedung Capitol sebagai protes terhadap pemilihan presiden AS 2020 yang disengketakan "secara adil" jika dia terpilih kembali pada tahun 2024."Hal lain yang akan kami lakukan, dan begitu banyak orang telah bertanya kepada saya tentang hal itu, jika saya mencalonkan diri dan jika saya menang, kami akan memperlakukan orang-orang itu mulai 6 Januari dengan adil," kata Trump disambut tepuk tangan. "Kami akan memperlakukan mereka dengan adil. Dan jika itu membutuhkan pengampunan, kami akan memberi mereka pengampunan. Karena mereka diperlakukan tidak adil."Pada 6 Januari 2021, pendukung Trump menduduki US Capitol sementara anggota parlemen sedang dalam proses meninjau sertifikasi pemilih negara bagian yang mengindikasikan kemenangan Biden. Beberapa pendukung Trump berharap bahwa proses ini dapat mengakibatkan beberapa pemilih didiskualifikasi, sehingga membatalkan hasil pemilihan presiden.Beberapa pihak mengklaim bahwa para demonstran disusupi dan dihasut oleh provokator dari badan intelijen AS, yang mengatur "operasi bendera palsu" untuk menyingkirkan Trump.Beberapa di antara kerumunan bentrok dengan polisi, dan beberapa membuat ancaman untuk memukuli sejumlah anggota parlemen Demokrat. Beberapa juga menimbulkan kerusakan pada bagian-bagian gedung Capitol.Ratusan orang telah ditangkap dan dijatuhi hukuman sehubungan dengan apa yang disebut kerusuhan Capitol.Pada Minggu malam, Trump mengatakan bahwa mantan Wakil Presiden Mike Pence seharusnya secara sepihak "mengubah hasil" pemilihan 2020.“Jika Wakil Presiden [Mike Pence] 'sama sekali tidak punya hak' untuk mengubah hasil pemilihan presiden di Senat, meskipun ada kecurangan dan banyak penyimpangan lainnya, kenapa Demokrat dan Republik RINO, seperti Wacky Susan Collins, mati-matian berusaha untuk meloloskan undang-undang yang tidak mengizinkan wakil presiden mengubah hasil pemilu?” Trump bertanya. [IT/r]