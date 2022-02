Putin: Barat Mengabaikan Masalah Keamanan Rusia

IslamTimes - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Amerika Serikat telah mengabaikan kekhawatiran utama Moskow dalam menanggapi tuntutan Rusia untuk jaminan keamanan yang mengikat secara hukum yang bertujuan untuk meredakan ketegangan dengan Barat atas Ukraina.

"Kami dengan hati-hati menganalisis tanggapan tertulis yang diterima dari Amerika Serikat dan NATO," kata Putin kepada wartawan setelah pembicaraan dengan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban di Kremlin pada hari Selasa (1/2). “Tetapi sudah jelas bahwa kekhawatiran mendasar Rusia akhirnya diabaikan.”AS, sekutu NATO-nya, dan Ukraina menuduh Rusia mengumpulkan pasukan di dekat perbatasan Ukraina untuk kemungkinan invasi. Moskow telah menolak tuduhan itu, dengan mengatakan bahwa penambahan pasukan bersifat defensif karena NATO telah meningkatkan aktivitasnya di dekat perbatasan Rusia.Rusia meminta Amerika Serikat untuk jaminan keamanan tertentu dalam upaya untuk meredakan eskalasi ketegangan di Ukraina, menuntut agar aliansi militer Barat menolak keanggotaan Ukraina di NATO. Moskow juga mengusulkan agar AS tidak mendirikan pangkalan militer di negara-negara bekas Soviet yang bukan bagian dari NATO, dan tidak mengembangkan aliansi militer bilateral dengan mereka. Washington menolak proposal itu sebagai "bukan pemula."Amerika Serikat akhir bulan lalu menyampaikan balasan dalam koordinasi dengan sekutu NATO ke Rusia."Kami tidak melihat pertimbangan yang memadai dari tiga tuntutan utama kami mengenai pencegahan ekspansi NATO, penolakan untuk menyebarkan fasilitas serangan di dekat perbatasan Rusia, dan pengembalian infrastruktur militer blok di Eropa ke negara pada tahun 1997," kata Putin kepada wartawan di Kremlin.“Ketika mengabaikan kekhawatiran kami, AS dan NATO menunjukkan hak negara untuk secara bebas memilih bagaimana memastikan keamanan mereka,” kata pemimpin Rusia itu, menambahkan bahwa itu hanya salah satu bagian dari persamaan keamanan."Bagian integral kedua mengatakan bahwa tidak mungkin membiarkan penguatan keamanan seseorang dengan mengorbankan keamanan orang lain."AS dan Uni Eropa telah mengancam sanksi ekonomi yang keras terhadap Rusia jika terjadi serangan ke Ukraina.Pernyataan Putin pada hari Selasa (1/2) datang ketika upaya diplomatik untuk mencegah dugaan rencana Rusia untuk menyerang Ukraina telah ditingkatkan, dengan pejabat dari beberapa sisi krisis terlibat dalam pembicaraan tingkat tinggi untuk mencari solusi diplomatik.Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tiba di ibukota Ukraina, Kiev, pada hari Selasa untuk berdiskusi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, sementara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov berbicara melalui telepon."Sebagai teman dan mitra demokratis, Inggris akan terus menegakkan kedaulatan Ukraina di hadapan mereka yang berusaha menghancurkannya," kata Johnson di Twitter sebelum mendarat di Kiev.Perdana Menteri Inggris pada hari Sabtu menuduh Rusia "menggoyahkan" situasi di sekitar Ukraina, mengatakan London berencana untuk menawarkan NATO pengerahan "utama" pasukan dan perangkat keras militer di Eropa Timur.Inggris memiliki lebih dari 900 personel militer yang berbasis di Estonia, dan lebih dari 100 di Ukraina sebagai bagian dari misi pelatihan yang dimulai pada tahun 2015. Satu skuadron kavaleri ringan dengan sekitar 150 personel juga dikerahkan di Polandia.Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengutip Blinken yang mengatakan kepada rekannya dari Rusia pada hari Selasa bahwa sekaranglah saatnya untuk menarik kembali pasukan Rusia dari perbatasan dengan Ukraina jika Moskow tidak berniat untuk menyerang.“Jika Presiden Putin benar-benar tidak bermaksud perang atau perubahan rezim, Menteri mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Lavrov, maka inilah saatnya untuk menarik kembali pasukan dan persenjataan berat dan terlibat dalam diskusi serius… yang dapat meningkatkan keamanan kolektif Eropa,” kata pejabat itu. , berbicara kepada wartawan melalui telepon dengan syarat anonim.Blinken mengatakan kepada Lavrov bahwa Washington beruaha "menurunkan eskalasi Rusia segera" dari krisis dan "penarikan pasukan dan peralatan dari perbatasan Ukraina," menurut Departemen Luar Negeri.Diplomat AS itu juga menggarisbawahi kesediaan Washington untuk melanjutkan “pertukaran substantif” dengan Moskow mengenai masalah keamanan bersama selama pembicaraan tersebut. [IT/r]