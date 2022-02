Angkatan Udara 'Israel' Melakukan LatihanI 'Serangan Besar-besaran ke Iran' Dihadapan Perwira AS

IslamTimes - Seorang pejabat Amerika menghadiri latihan perang rahasia Angkatan Udara Zionis ‘Israel’ yang mensimulasikan “serangan besar-besaran” terhadap program nuklir Iran yang diadakan dua minggu lalu, menurut sebuah laporan Selasa (1/2).

Seorang perwira Angkatan Udara AS berpartisipasi dalam latihan tersebut sebagai pengamat, kata penyiar Kan Zionis Israel.Latihan tersebut melibatkan lusinan jet dan mencakup berbagai skenario, termasuk pengisian bahan bakar di udara, serangan jarak jauh, dan respons terhadap rudal anti-pesawat.Partisipasi yang tidak biasa dari seorang pejabat AS disebut-sebut oleh laporan itu sebagai bukti pergeseran pendekatan Amerika terhadap program nuklir Iran karena negosiasi untuk kesepakatan nuklir tampaknya goyah.Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada wartawan pada hari Senin (31/1) bahwa jendela peluang untuk mencapai kesepakatan nuklir potensial dengan Iran sedang ditutup.Sebuah laporan yang belum diverifikasi pekan lalu mengatakan latihan itu dilakukan di Mediterania dan melibatkan "kontingen yang luar biasa besar" dari pesawat tempur F-15, F-16 dan F-35, serta kapal tanker pengisian bahan bakar Boeing di udara.Penggunaan armada pengisian bahan bakar udara Zionis 'Israel' yang menua akan menjadi indikasi kuat bahwa rezim Tel Aviv berencana untuk menyerang fasilitas nuklir Iran, atau bahwa ia berusaha untuk memproyeksikan citra ke Tehran dan seluruh dunia bahwa itu sedang mempersiapkan untuk melakukannya. [IT/r]