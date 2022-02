Euro-Med Monitor: Hasutan Israel Melawan Amnesti Bagian dari Kampanye Delegitimasi Pembela HAM

Islam Times - Kementerian Luar Negeri Israel telah meluncurkan kampanye penghasutan terhadap Amnesty International setelah Amnesty International merilis sebuah laporan pada hari Selasa yang menyimpulkan bahwa undang-undang, kebijakan, dan praktik diskriminatif dan eksklusif Israel terhadap warga Palestina sama dengan apartheid, kata Pemantau Hak Asasi Manusia Euro-Mediterania dalam sebuah pernyataan.

Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid membuat pernyataan yang memfitnah Amnesti sebagai bagian dari pendekatan Israel—bertujuan untuk mengintimidasi dan mempertanyakan kredibilitas pembela hak asasi manusia, baik individu atau entitas.Laporan Amnesty yang berjudul “Israel’s Apartheid Against Palestines: Cruel System of Domination and Crime Against Humanity”, menyimpulkan bahwa Israel mempertahankan rezim apartheid antara sungai Yordania dan Laut Mediterania, berdasarkan pendudukannya yang berkelanjutan atas tanah Palestina dan praktik diskriminatif terhadap Palestina.Laporan tersebut mendokumentasikan pelanggaran Israel yang mencakup penyitaan tanah dan properti Palestina dalam skala besar, pembunuhan di luar hukum, pemindahan paksa, pembatasan pergerakan yang ketat, dan penolakan hak kewarganegaraan Palestina. Pelanggaran ini merupakan komponen dari rezim rasis dan diskriminatif yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah hukum internasional, menurut laporan tersebut.Alih-alih meninjau kebijakan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Israel memilih untuk menyerang organisasi tersebut dan menggambarkan laporan tersebut sebagai “menggemakan kebohongan sama yang dibagikan oleh organisasi teroris.”Kementerian Luar Negeri Israel mengklaim bahwa temuan Amnesty International adalah “salah, bias, dan antisemit” sementara Menteri Lapid lebih lanjut mengatakan bahwa, “Amnesti pernah menjadi organisasi terhormat yang kita semua hormati. Hari ini, justru sebaliknya.”Menjelekkan Amnesti datang dalam konteks kampanye delegitimasi sistematis Israel terhadap pembela HAM untuk menstigmatisasi mereka dengan terorisme; mempertanyakan integritas mereka; dan mengintimidasi mereka dengan hasutan, penuntutan, penangkapan dan pembunuhan karakter.Kesimpulan Amnesty bahwa Israel merupakan negara apartheid sesuai dengan kesimpulan banyak organisasi hak asasi manusia termasuk Euro-Med Monitor yang berbasis di Jenewa, Human Rights Watch yang berbasis di New York, dan B'Tselem yang berbasis di Israel.Laporan tersebut juga sejalan dengan laporan yang disiapkan oleh Ketua Dewan Pengawas Euro-Med Monitor, Prof. Richard Falk, dan pakar Amerika, Virginia Tilley, pada Maret 2017 yang disiapkan atas permintaan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Barat (ESCWA). Namun, di bawah tekanan politik, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menginstruksikan Sekretaris Eksekutif ESCWA, Rima Khalaf, untuk menarik laporan tersebut dari situs web. Khalaf kemudian mengajukan pengunduran dirinya pada 17 Maret sebagai tanggapan, dan laporan itu kemudian ditarik dari situs web.Laporan Amnesty muncul sehari setelah Euro-Med Monitor merilis laporan tentang kekerasan pemukim selama tahun 2021. Laporan Euro-Med Monitor menyimpulkan bahwa kekerasan pemukim diarahkan dan disponsori oleh pemerintah Israel, yang memberikan perlindungan pemukim selama dan setelah serangan mereka terhadap warga Palestina. Kekerasan pemukim yang direstui negara adalah bukti nyata lainnya dari standar ganda yang mencerminkan diskriminasi dan apartheid yang dipraktikkan oleh Israel di wilayah Palestina yang diduduki.Euro-Med Monitor mengungkapkan solidaritasnya dengan Amnesti, menyerukan otoritas Israel untuk berhenti mengintimidasi pembela HAM dan mengambil tindakan segera untuk melindungi mereka dan memungkinkan mereka untuk bekerja dengan mudah dan tanpa hukuman.Komunitas internasional harus mengambil langkah-langkah mendesak untuk memastikan perlindungan warga sipil Palestina dari pelanggaran otoritas Israel dan kebijakan apartheid.[IT/AR]