Raisi: Perlawanan Maksimum Iran Mengalahkan Tekanan Maksimum AS

IslamTimes - Presiden Iran Ebrahim Raeisi mengatakan kebijakan tekanan maksimum Amerika Serikat terhadap Republik Islam telah gagal dalam menghadapi kampanye perlawanan maksimum Iran.

Raeisi membuat pernyataan pada Rabu (2/1) pagi, saat berkunjung ke makam almarhum pendiri Republik Islam, Imam Khomeini, dalam rangka peringatan 43 tahun Revolusi Islam.Dia mengatakan bahkan pejabat AS sendiri telah mengakui kegagalan kebijakan tekanan maksimum, yang diprakarsai oleh mantan presiden AS Donald Trump pada 2018 dan telah dipertahankan di bawah pemerintahan baru Joe Biden.“Ketika Amerika secara resmi mengakui bahwa mereka telah gagal dalam tekanan maksimum (kebijakan), kegagalan yang memalukan, ini adalah kemenangan bagi bangsa Iran,” kata presiden Iran.“Hari ini, perlawanan maksimum negara terhadap hasutan dan sanksi telah membuahkan hasil dan tekanan maksimum telah gagal,” tambahnya.Kembali pada tahun 2018, Trump secara sepihak menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran 2015 dan memberlakukan kembali sanksi anti-Iran yang dicabut berdasarkan perjanjian sambil menggandakan dengan yang baru. Dia mengatakan dia mengadopsi kebijakan "tekanan maksimum" untuk memaksa Tehran merundingkan kesepakatan baru.Pembicaraan multilateral telah berlangsung selama sepuluh bulan selama pemerintahan Biden, yang telah berjanji untuk memasuki kembali kesepakatan, yang secara resmi disebut Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).Terlepas dari kritik kerasnya terhadap kampanye “tekanan maksimum yang gagal” yang dilakukan oleh pendahulunya, Biden tidak hanya mempertahankan semua sanksi yang dijatuhkan di bawah Trump tetapi juga menambahkan yang baru.Karena alasan itu, Tehran terus menolak negosiasi langsung dengan AS di Wina.Menurut Raeisi, setiap kali Iran melawan musuh, termasuk selama era perang Irak yang dipaksakan dan konspirasi lain yang menetas melawan negara itu, “kemenangan ilahi menyertai kita.”Dia mengatakan setiap keberhasilan yang telah dicapai di negara ini hanya mungkin terjadi di mana rakyat diaktifkan.“Di mana pun kami berhasil, itu karena kami telah menyerahkan lapangan kepada rakyat, dan di mana pun kami tidak menentukan kehadiran yang signifikan bagi rakyat, kami tidak berhasil,” kata presiden.Lebih lanjut menyoroti cita-cita Revolusi Islam 1979, Raeisi mengatakan mengandalkan Tuhan dan melibatkan rakyat adalah dua prinsip dasar yang digunakan oleh “pembaru besar abad ini” untuk memimpin bangsa Iran menuju Revolusi.“Nasihat Imam untuk mendukung orang-orang [biasa] dan penghuni gubuk adalah kebenaran dan diambil dari sebuah keyakinan,” katanya.“Memperhatikan rakyat adalah prinsip untuk semua pemerintahan, [termasuk] pemerintahan kita… Kita perlu mengambil pelajaran dari pandangan politik Imam,” tambah Raeisi. [IT/r]