Putin Mengatakan AS Mencoba Menarik Rusia ke dalam Perang atas Ukraina

IslamTimes - Presiden Vladimir Putin menuduh Barat sengaja merancang skenario untuk menarik Rusia ke dalam perang atas Ukraina.

Presiden Rusia mengatakan pada konferensi pers baru-baru ini di Moskow bahwa Amerika Serikat berusaha menarik Rusia ke dalam konflik bersenjata atas masalah pelik Ukraina. Dia mengatakan Washington menggunakan konfrontasi sebagai dalih untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap Rusia.Putin menggambarkan kemungkinan Ukraina bergabung dengan NATO sebagai ancaman eksistensial bagi perdamaian global. Dia mengatakan Ukraina sekutu Barat yang diperkuat dengan senjata NATO dapat melancarkan perang melawan Rusia untuk merebut kembali Krimea, wilayah yang dianeksasi oleh Rusia pada 2014. “Mari kita bayangkan Ukraina adalah anggota NATO dan memulai operasi militer ini. Apakah kita harus berperang dengan blok NATO? Apakah ada yang memikirkan hal itu? Ternyata tidak."“Ukraina hanyalah instrumen untuk mencapai tujuan ini. Itu dapat dilakukan dengan cara yang berbeda, seperti menarik kita ke dalam beberapa konflik bersenjata dan kemudian memaksa sekutu mereka di Eropa untuk memberlakukan sanksi keras terhadap kita yang sedang dibahas hari ini di Amerika Serikat.”Rusia dan NATO telah berselisih soal Ukraina. Negara-negara Barat menuduh Rusia merencanakan invasi ke Ukraina di tengah penumpukan militer di dekat perbatasan Ukraina. Moskow menolak tuduhan itu dan bersikeras bahwa pengerahan itu bersifat defensif.Pada hari Rabu (2/2), Departemen Pertahanan AS mengatakan akan mengerahkan sekitar 3.000 tentara lagi ke Eropa Timur. Militer AS telah menempatkan 8.500 tentara dalam siaga tinggi untuk mempersiapkan penempatan di Eropa Timur dan meningkatkan kehadiran NATO di wilayah tersebut.Juga, Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui pengiriman rudal buatan AS dan senjata lainnya dari sekutu NATO, Lithuania, Latvia, dan Estonia ke Ukraina. [IT/r]