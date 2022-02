Warga Sipil Tewas dalam Operasi Khusus AS di Suriah

IslamTimes - Pasukan Khusus AS melakukan serangan komando yang jarang terjadi di Provinsi Idlib barat laut Suriah pada Rabu (2/2) malam menewaskan sedikitnya 13 orang, kebanyakan wanita dan anak-anak.

Serangan mematikan itu terjadi di kota Atme, dekat perbatasan Suriah dengan Turki, pada Rabu malam.Dalam sebuah pernyataan singkat Kamis (3/2) pagi, juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan pasukan AS melakukan operasi "kontraterorisme", menambahkan itu "berhasil."“Tidak ada korban AS. Informasi lebih lanjut akan diberikan saat tersedia,” kata pernyataan online.Pemantau Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan helikopter AS mendarat di sebuah desa di mana pasukan koalisi pimpinan AS menyerang sebuah rumah dan bentrok dengan militan Idlib.Washington tidak merinci siapa yang menjadi sasaran operasi itu. Penduduk setempat menggambarkan serangan itu sebagai yang terbesar sejak operasi 2019 yang dilaporkan menewaskan pemimpin kelompok Takfiri ISIL Abu Bakr Al-Baghdadi.Menurut seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya yang dikutip oleh kantor berita AP, salah satu helikopter AS mengalami masalah mekanis selama serangan itu dan harus diledakkan di darat. The New York Times juga melaporkan kejadian tersebut. [IT/r]