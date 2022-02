FBI Menguji Perusahaan Spyware  'Israel' NSO Group

IslamTimes - Biro Investigasi Federal [FBI] pada hari Rabu (2/1) mengakui bahwa mereka memperoleh dan menguji alat peretasan yang dibuat oleh perusahaan mata-mata Zionis 'Israel' NSO Group, menambahkan itu tidak benar-benar menggunakannya untuk penyelidikan apa pun.

Perusahaan, yang membuat spyware Pegasus, telah terlibat dalam kontroversi setelah pengungkapan bahwa alat-alatnya disalahgunakan oleh pemerintah, lembaga, dan yang terbaru oleh polisi Zionis, untuk meretas telepon politisi, pembangkang, aktivis, dan warga negara.NSO di pihaknya, mengklaim menjual produknya hanya kepada klien pemerintah yang "terseleksi dan sah", dan bahwa teknologinya dimaksudkan untuk membantu menangkap teroris, pedofil, dan penjahat kelas kakap.Perusahaan saat ini sedang dituntut oleh pembuat iPhone Apple Inc. karena melanggar persyaratan dan perjanjian layanan penggunanya."FBI memperoleh lisensi terbatas untuk pengujian dan evaluasi produk saja, tidak ada penggunaan operasional untuk mendukung penyelidikan apa pun," kata juru bicara FBI dalam sebuah pernyataan, membenarkan laporan di The New York Times dan harian Inggris The Guardian.FBI menambahkan bahwa lisensinya tidak lagi aktif.Pengakuan FBI datang pada saat yang canggung. Baru bulan lalu Pusat Kontra Intelijen dan Keamanan Nasional AS mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diposting ke Twitter bahwa perangkat lunak yang dijajakan oleh perusahaan pengawasan "digunakan dengan cara yang menimbulkan risiko kontra intelijen dan keamanan yang serius bagi personel dan sistem AS."Akhir tahun lalu, Departemen Perdagangan AS menambahkan NSO ke daftar hitam atas masalah hak asasi manusia.Pada tahun 2020, Reuters melaporkan bahwa FBI sedang menyelidiki peran NSO dalam kemungkinan peretasan terhadap penduduk dan perusahaan Amerika.FBI tidak segera membalas pesan yang meminta komentar tentang status penyelidikan, yang menurut Reuters telah berlangsung setidaknya sejak 2017. [IT/r]