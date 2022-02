Pemimpin Ansarullah: Bersekutu Dengan AS Melawan Yaman Alasan Kekalahan

IslamTimes - Pemimpin gerakan perlawanan Ansarullah Yaman Sayyid Abdul Malik Badreddine al-Houthi memperingatkan penjajah negara itu agar tidak bersekutu dengan Amerika Serikat.

“Siapa pun yang berpikir mereka akan menang dengan bersekutu dengan Amerika adalah salah besar dan takdir pasti mereka adalah kerugian [dan kekalahan],” kata Sayyid al-Houthi pada hari Kamis (3/2) seperti dikutip oleh jaringan al-Masirah Yaman.Uni Emirat Arab dan Arab Saudi—sekutu terdekat AS di kawasan itu setelah rezim Zionis 'Israel'—telah melancarkan perang terhadap Yaman sejak Maret 2015. Invasi tersebut berusaha mengubah struktur pemerintahan Yaman demi bekas negara miskin Riyadh- dan penguasa yang bersahabat dengan Washington.Perang, yang telah menikmati dukungan senjata, logistik, dan politik yang tak henti-hentinya di pihak Amerika Serikat, telah menewaskan puluhan ribu orang Yaman dan mengubah seluruh negara menjadi tempat krisis kemanusiaan terburuk di dunia.Sayyid al-Houthi menyebut Uni Emirat Arab, "instrumen utama Amerika" dalam perang, dengan mengatakan Abu Dhabi telah mengintensifkan serangannya di Yaman terhadap AS, Inggris, dan perintah Zionis 'Israel'.Pemimpin Ansarullah, bagaimanapun, menegaskan bahwa agresor negara pada akhirnya akan “menderita kekalahan dan mengalami kerugian atas invasi mereka.”“Selama rakyat kita tabah, mereka akan terhindar dari kekalahan dan menang,” kata pemimpin Yaman itu.Menghadapi invasi, tentara Yaman dan komite populer sekutunya bersumpah untuk tidak meletakkan senjata mereka sampai negara itu benar-benar bebas dari momok invasi.Dalam satu bulan, pasukan gabungan telah melakukan beberapa putaran serangan balasan terhadap sasaran di Dubai dan ibukota Emirat.Sanaa juga telah memperingatkan Abu Dhabi bahwa serangan balasan akan sangat "menyakitkan" jika yang terakhir gagal menghentikan keterlibatannya dalam perang yang dipimpin Saudi dan yang didukung AS. [IT/r]