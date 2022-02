IslamTimes - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov telah mengomentari klaim AS tentang Rusia yang diduga menyiapkan video provokasi untuk menyerang Ukraina, menggambarkannya sebagai "omong kosong".

Ini terjadi setelah juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan selama briefing pada hari Kamis (3/2) bahwa Washington telah memperoleh data intelijen yang menunjukkan bahwa Rusia "berencana untuk melakukan serangan palsu oleh militer Ukraina atau pasukan intelijen sebagai dalih untuk invasi lebih lanjut ke Ukraina".“Salah satu opsi yang mungkin dipertimbangkan oleh Rusia, dan yang kami publikasikan hari ini, melibatkan produksi video propaganda, video dengan adegan grafis ledakan palsu, yang menggambarkan mayat, aktor krisis yang berpura-pura menjadi pelayat, dan gambar lokasi atau militer yang hancur. peralatan - seluruhnya dibuat oleh intelijen Rusia," kata Price kepada wartawan.Meskipun dia ditekan oleh reporter Associated Press Matt Lee untuk memberikan bukti atas klaimnya, Price gagal melakukannya dan mengatakan dia menyesal bahwa Lee "meragukan informasi yang dimiliki pemerintah AS".Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa Barat terus-menerus mempromosikan mitos tentang dugaan rencana Rusia untuk menyerang Ukraina, yang bertentangan dengan akal sehat dan tidak mencerminkan situasi sebenarnya.Ketegangan antara Rusia, NATO dan AS atas Ukraina telah meningkat sejak akhir 2021, ketika Barat mulai berspekulasi tentang rencana Moskow untuk "menyerang" Ukraina, sesuatu yang dibantah keras oleh Rusia. Kremlin telah berulang kali menekankan bahwa Rusia memiliki hak untuk memindahkan tentaranya ke mana pun yang diinginkannya di dalam perbatasannya dan ini seharusnya tidak menjadi masalah bagi siapa pun. Moskow juga menekankan bahwa peningkatan aktivitas militer NATO di dekat perbatasan Rusia telah menimbulkan ancaman bagi keamanan nasionalnya. [IT/r]