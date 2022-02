Rusia dan China Bahas Pengalihan Dolar, Setujui Kesepakatan Gas untuk 30 Tahun, Memperingatkan Barat

IslamTimes - Presiden Rusia dan China telah membahas pengalihan perdagangan dari dolar saat mereka mengungkap kesepakatan gas baru, menekankan bahwa kerja sama strategis mereka "tak tergoyahkan" dan memperingatkan Barat untuk menghentikan ekspansi ke arah timur.

Bertemu di sela-sela Olimpiade Musim Dingin Beijing, kedua pemimpin dalam menunjukkan solidaritas menekankan bahwa kerja sama strategis mereka "tak tergoyahkan", memperingatkan Barat untuk menghentikan ekspansi ke arah timur.Kremlin mengatakan Putin dan Xi membahas perlunya memperluas perdagangan bilateral dalam mata uang nasional karena ketidakpastian seputar penggunaan dolar.Itu terjadi setelah ancaman Presiden AS Joe Biden bahwa perusahaan-perusahaan Rusia dapat terputus dari kemampuan untuk berdagang dalam dolar sebagai bagian dari sanksi besar-besaran jika terjadi invasi Rusia ke Ukraina.AS dan sekutu Baratnya menuduh Moskow membangun militer di dekat perbatasan Ukraina, menuduh rencana untuk menyerang negara itu. Rusia, bagaimanapun, menolak tuduhan itu, dengan mengatakan penumpukan itu bersifat damai.Menggambarkan pertemuan itu “hangat dan substantif,” Kremlin memuji hubungan antara dua kekuatan utama sebagai kemitraan lanjutan dengan karakter khusus.Dalam pernyataan bersama yang panjang, mereka menentang ekspansi NATO dan menuduh AS memicu ketidakstabilan di kawasan itu. Kedua belah pihak juga mengecam 'pendekatan Perang Dingin' aliansi militer untuk urusan internasional.“Rusia dan China menentang upaya kekuatan eksternal untuk merusak keamanan dan stabilitas di wilayah mereka yang berdekatan,” kata pernyataan bersama 5.300 kata yang dirilis oleh Kremlin.Disebutkan bahwa kedua negara “berniat untuk melawan campur tangan kekuatan luar dalam urusan internal negara-negara berdaulat dengan dalih apa pun, menentang revolusi warna dan akan meningkatkan kerja sama di bidang-bidang yang disebutkan di atas.”Putin mengatakan kepada rekannya dari China bahwa hubungan China-Rusia telah “mengambil karakter yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya.”“Ini adalah contoh hubungan bermartabat yang membantu kita masing-masing berkembang sambil mendukung perkembangan satu sama lain,” tegasnya, menurut pernyataan itu.Pernyataan itu lebih lanjut mengatakan bahwa “keterkaitan dan saling ketergantungan negara-negara” meningkat; sebuah tren sedang dibentuk untuk "mendistribusikan kembali keseimbangan kekuatan dunia."Dalam menunjukkan dukungan yang patut dicontoh, Moskow juga mendukung posisi Beijing mengenai China Taipei dan menentang upaya pemisahan wilayah yang didukung AS dari China daratan dalam bentuk apa pun.Xi China mengatakan pembicaraan Putin untuk merevitalisasi hubunganMenurut media China, setelah pertemuannya dengan Putin, Xi mengatakan pembicaraan itu “akan menyuntikkan lebih banyak vitalitas ke dalam hubungan China-Rusia.”Putin mengumumkan bahwa Moskow telah menyiapkan kesepakatan baru untuk memasok China dengan 10 miliar meter kubik gas alam dari wilayah Timur Jauhnya, kata laporan. [IT/r]