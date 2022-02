Pentagon: Serangan Mematikan dalam Evakuasi Afghanistan Tidak Dapat Dicegah

Islam Times - Penyelidikan militer AS terhadap serangan mematikan dalam evakuasi Afghanistan telah menyimpulkan bahwa seorang pembom bunuh diri yang membawa bahan peledak yang dikemas dengan bantalan bola bertindak sendiri, dan bahwa kematian lebih dari 170 warga Afghanistan dan 13 anggota layanan AS tidak dapat dicegah "di tingkat taktis." Ledakan di Gerbang Abbey di luar bandara Kabul pada 26 Agustus 2021 menewaskan 11 Marinir AS, seorang pelaut dan seorang tentara yang sedang memeriksa ribuan warga panik Afghanistan yang mencoba naik ke salah satu pesawat sudah penuh yang akan meninggalkan negara itu setelah pengambilalihan Taliban. Kelompok Negara Islam mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu.



Di Pentagon pada hari Jumat, para pejabat militer memaparkan rincian dan grafik menit demi menit pengeboman tersebut. Intinya, kata mereka, mereka yang meninggal memiliki luka yang "sangat parah" sehingga tidak bisa diatasi. Dan mereka mengatakan bahwa pemikiran sebelumnya bahwa itu adalah serangan kompleks yang melibatkan tembakan ternyata tidak berdasar.



“Satu alat peledak menewaskan sedikitnya 170 warga sipil Afghanistan dan 13 anggota layanan AS dengan mengarahkan bantalan bola secara eksplosif melalui kerumunan yang penuh sesak dan ke pria dan wanita kami di gerbang Abbey,” kata Jenderal AS Frank McKenzie, kepala Komando Pusat AS seperti dilansir CBC News.



“Kematian yang menyedihkan akibat perangkat ini dikonfirmasi oleh 58 anggota layanan AS yang terbunuh dan terluka meskipun memakai pelindung tubuh dan helm universal yang menghentikan bantalan bola yang berdampak pada mereka, tetapi tidak dapat mencegah cedera bencana di area yang tidak tercakup,” lanjutnya.



Pembom kemungkinan melewati pos pemeriksaan

Penyidik mengatakan bahwa pengebom kemungkinan mendekati gerbang dengan melewati Taliban dan pos pemeriksaan keamanan lainnya. Mereka mengatakan tampaknya Taliban tidak mengetahui serangan itu, bahwa tindakan pencegahan keamanan sedang dilakukan dan data intelijen tentang potensi ancaman yang beredar hari itu tidak spesifik.



"Berdasarkan penyelidikan kami, pada tingkat taktis ini tidak dapat dicegah," kata Brigjen AS Jenderal Lance Curtis, yang memimpin penyelidikan. Dia menambahkan bahwa para pemimpin militer di lapangan di Kabul sudah mengikuti langkah-langkah keamanan yang tepat, kadang-kadang menutup gerbang atau menghentikan proses pengungsi.



Para pejabat militer mengatakan bahwa tembakan setelah ledakan itu ditemukan sebagai tembakan peringatan yang ditembakkan oleh pasukan AS dan Inggris, dan bahwa tidak ada yang terbunuh atau terluka oleh tembakan.



McKenzie mengatakan penyelidikan mengungkapkan bahwa bantalan bola menyebabkan luka yang tampak seperti tembakan. Dia mengatakan beberapa tentara di daerah itu melepaskan sejumlah tembakan peringatan, dan itu membuat yang lain percaya bahwa serangan itu juga termasuk orang-orang bersenjata.[IT/AR]