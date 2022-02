Putin dan Xi Menentang Ekspansi NATO di KTT pra-Olimpiade

Putin dan Xi (CNN).

Islam Times - China meningkatkan dukungannya untuk Rusia di tengah perselisihan Moskow dengan Barat mengenai Ukraina.

Pemimpin Rusia dan China melawan tekanan AS pada hari Jumat, menyatakan penentangan mereka terhadap setiap perluasan NATO dan menegaskan bahwa pulau Taiwan adalah bagian dari China, saat mereka bertemu beberapa jam sebelum Olimpiade Musim Dingin dimulai di Beijing, CBC News melaporkan.Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping mengeluarkan pernyataan bersama yang menyoroti "campur tangan dalam urusan internal" negara-negara lain, karena kedua pemimpin menghadapi kritik dari Washington atas kebijakan luar negeri dan dalam negeri mereka.“Beberapa kekuatan yang mewakili minoritas di panggung dunia terus menganjurkan pendekatan sepihak untuk menyelesaikan masalah internasional dan menggunakan kebijakan militer,” bunyi pernyataan, dalam referensi terselubung ke AS dan sekutunya.China dan Rusia berkomitmen untuk "memperdalam kerjasama strategis back-to-back," kata Xi seperti dikutip Putin.Dihadapkan dengan "situasi internasional yang kompleks dan berkembang", kedua belah pihak "sangat mendukung satu sama lain" dalam menghadapi apa yang disebut Xi sebagai "ancaman keamanan regional" dan "stabilitas strategis internasional", tanpa secara langsung menyebut AS.Putin menjadi tamu paling terkenal di Olimpiade Beijing menyusul keputusan AS, Inggris, dan lainnya untuk tidak mengirim pejabat sebagai protes atas pelanggaran hak asasi manusia China dan perlakuannya terhadap Uyghur dan minoritas Muslim lainnya.Putin memuji hubungan dekat yang "belum pernah terjadi sebelumnya" dengan China, dalam pidato pembukaannya kepada Xi yang disiarkan oleh televisi Rusia.Hubungan "berkembang secara progresif dengan semangat persahabatan dan kemitraan strategis," kata Putin. "Mereka memang menjadi belum pernah terjadi sebelumnya."Putin menyoroti hubungan ekonomi yang erat, termasuk kontrak baru untuk memasok China dengan 10 miliar meter kubik gas per tahun dari Rusia timur."Untuk pertemuan kami hari ini, para pekerja minyak kami telah menyiapkan solusi baru yang sangat baik untuk pasokan hidrokarbon ke Republik Rakyat China, dan langkah maju lainnya telah diambil dalam industri gas," kata Putin.Rusia telah lama menjadi pemasok utama minyak, gas dan batu bara untuk ekonomi besar China (sekarang terbesar kedua di dunia), bersama dengan bahan makanan dan bahan mentah lainnya.Putin juga mengingat kehadirannya di Beijing untuk Olimpiade Musim Panas 2008, dan kehadiran delegasi China di Olimpiade Musim Dingin Rusia 2014 di Sochi, menyebut pertukaran semacam itu "sampai batas tertentu sebuah tradisi."Kevin Rudd, presiden Masyarakat Asia dan mantan perdana menteri Australia, menyebut dukungan Beijing atas Moskow atas ekspansi NATO "sangat signifikan.[IT/AR]