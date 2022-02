Tapper CNN Mengecam Pemerintah Karena Pesan 'Percaya Kami atau ISIS'

IslamTimes - Pembawa acara CNN Jake Tapper mengecam pernyataan pemerintah Biden bahwa jurnalis yang tidak mempercayai klaim mereka berpihak pada teroris dan kekuatan asing. Pemerintah AS, katanya, memiliki sejarah panjang "berbohong kepada rakyat Amerika."

Dua insiden terpisah memicu kecaman Tapper. Pada hari Kamis (3/2), Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki dimintai bukti untuk membuktikan bahwa pemimpin Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi meledakkan dirinya dengan alat bunuh diri selama serangan oleh pasukan khusus AS. Psaki menyarankan bahwa reporter itu menyiratkan bahwa militer AS “tidak memberikan informasi yang akurat,” sementara “ISIS memberikan informasi yang akurat.”Pada hari Selasa (1/2), juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price dimintai bukti untuk mendukung klaim AS bahwa Rusia sedang bersiap untuk melakukan serangan 'bendera palsu' sebagai dalih untuk menyerang Ukraina. Price tidak memberikan bukti, tetapi menuduh reporter itu meragukan "kredibilitas pemerintah AS" dan malah menemukan "pelipur lara dalam informasi yang dikeluarkan Rusia".Pada 'The Lead with Jake Tapper' pada hari Kamis, pembawa acara CNN menentang garis ini dari pemerintah.“Apa yang dilakukan pemerintahan Biden di sini mengatakan kepada jurnalis, yang tugasnya adalah bersikap skeptis… ‘Oh, jadi Anda berpihak pada musuh kami?’”Kontributor CNN Abby Phillip kemudian mengutip serangan pesawat nir awak Agustus lalu di Kabul, yang awalnya dikatakan pemerintah menargetkan anggota ISIS tetapi sebenarnya hanya membunuh warga sipil, sebagai contoh mengapa wartawan harus mempertanyakan klaim pemerintah."Ada sejarah panjang di negara ini yang jauh sebelum keberadaan semua orang di meja ini ... Pemerintah AS berbohong kepada rakyat Amerika," kata Tapper. "Berbohong untuk alasan yang benar mungkin, atau karena mereka memiliki informasi yang salah atau mereka mendukung orang-orang mereka, tetapi tugas kita untuk menantang."CNN secara konsisten menantang pemerintahan Trump, dengan reporter Jim Acosta secara teratur memulai pertandingan perdebatan verbal dengan Trump selama konferensi pers. Namun, jaringan tersebut telah dituduh memberikan kemudahan bagi pemerintahan Biden, dan tuan rumahnya diejek oleh kaum konservatif karena liputan mereka tentang kemenangan pemilihan Biden, di mana tuan rumah menangis kegembiraan dan memuji 'penyembuhan' yang akan dibawa oleh Demokrat ke negara.Satu tahun kemudian, beberapa kegembiraan telah memudar. Tapper menggambarkan penarikan Biden dari Afghanistan pada Agustus sebagai “bencana,” rekan pembawa acaranya membandingkan penarikan tergesa-gesa dengan jatuhnya Saigon dan menyarankan bahwa Biden “harus merasa terhina.”Sejak itu, klaim Biden telah 'diperiksa fakta', dia diburu karena inflasi dan kejahatan, dan jaringan tersebut bahkan telah mengusulkan daftar kandidat alternatif jika presiden berusia 79 tahun itu memutuskan untuk tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan lain. [IT/r]