Biden Memberikan Keringanan Sanksi Nuklir kepada Iran

IslamTimes - Washington telah mengizinkan perusahaan asing untuk terlibat dalam beberapa proyek sipil di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr Iran, Reaktor Penelitian Tehran dan pembangkit air berat Arak, dalam upaya nyata untuk mendorong negosiasi untuk memulihkan kesepakatan nuklir yang dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).

“Pengecualian sehubungan dengan kegiatan ini dirancang untuk memfasilitasi diskusi yang akan membantu untuk menutup kesepakatan tentang pengembalian bersama ke implementasi penuh JCPOA dan meletakkan dasar bagi kembalinya Iran ke kinerja komitmen JCPOA-nya,” kata Departemen Luar Negeri dalam pemberitahuan kepada Kongres dilihat oleh Associated Press pada hari Jumat (4/2).Sebagai bagian dari JCPOA, Tehran pada 2015 setuju untuk melakukan pengawasan ketat terhadap program energi nuklirnya – mempertahankan bahwa ia tidak pernah berusaha untuk mendapatkan senjata atom – sebagai imbalan atas keringanan sanksi yang dijatuhkan oleh PBB atas desakan AS. Namun, mantan Presiden AS Donald Trump memutuskan bahwa kesepakatan itu tidak cukup baik dan secara sepihak menerapkan kembali sanksi tersebut pada tahun 2018. Beberapa keringanan yang diberikan pada saat itu kemudian dibatalkan pada tahun 2020 sebagai bagian dari kampanye 'tekanan maksimum' Trump.Setelah menjabat pada Januari 2021, Presiden AS Joe Biden mengatakan dia terbuka untuk kembali ke JCPOA jika Iran kembali mematuhinya. Tehran menjawab bahwa Washington harus mematuhi terlebih dahulu, dimulai dengan penghapusan sanksi.“Jika para pihak siap untuk mencabut sanksi, dasar untuk mencapai kesepakatan tentang masalah nuklir benar-benar siap,” kata Presiden Ebrahim Raisi kepada RT dalam sebuah wawancara eksklusif bulan lalu.Departemen Luar Negeri, bagaimanapun, menekankan bahwa pencabutan sanksi melayani "kepentingan nonproliferasi AS dan keselamatan nuklir" dan tidak boleh dilihat sebagai "komitmen atau sebagai bagian dari quid pro quo." [IT/r]