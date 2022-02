Departemen Luar Negeri AS Menyetujui Potensi Penjualan Senjata untuk Arab Saudi, UEA, Yordania

IslamTimes - Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui rencana penjualan senjata terbaru Washington ke Timur Tengah, dengan Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab (UEA) sebelumnya menyetujui kesepakatan – jika mereka tidak diblokir oleh Kongres AS.

Amerika Serikat telah mengatakan akan terus mendukung kemampuan pertahanan sekutunya di kawasan – terutama Arab Saudi dan UEA – dan telah menekankan penjualan senjata sebagai salah satu jalan untuk dukungan itu.Namun, Presiden Joe Biden mengumumkan pada Februari tahun lalu bahwa AS mengakhiri dukungan untuk operasi ofensif oleh koalisi pimpinan Saudi yang meluncurkan perang brutal di Yaman dan semua penjualan senjata "relevan".Para pendukung dan legislator sejak itu mengecam persetujuan penjualan rudal udara-ke-udara senilai $650 juta ke Arab Saudi pada November sebagai merusak janji itu.Penjualan terbaru yang disetujui ke Arab Saudi termasuk 31 terminal komunikasi dan navigasi dengan biaya $23,7 juta untuk meningkatkan sistem pertahanan rudal kerajaan, menurut Pentagon.Departemen Luar Negeri menyetujui UEA untuk membeli suku cadang senilai $65 juta untuk sistem pertahanan rudal Homing All the Way Killer (HAWK), Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target (PATRIOT), dan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).“Penjualan ini mendukung kemampuan UEA yang ada untuk mencegah dan mempertahankan diri dari ancaman musuh dengan mempertahankan kesiapan operasional sistem pertahanan udara kritis,” kata Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Pentagon dalam pemberitahuan publik."Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat dengan membantu meningkatkan keamanan mitra regional yang penting," katanya.Badan tersebut juga menyetujui permintaan Jordan untuk 12 jet tempur F-16C Block 70, radio yang menargetkan pod dan komponen amunisi terkait termasuk kit ekor peluru kendali. Kontraktor utama untuk jet tersebut adalah Lockheed Martin Corp.Persetujuan Departemen Luar Negeri tidak menunjukkan bahwa kontrak telah ditandatangani atau negosiasi telah selesai.Kongres juga dapat meloloskan undang-undang untuk memblokir kesepakatan yang diusulkan, sebuah proses sulit yang membutuhkan mayoritas sederhana di kedua kamar. Presiden kemudian dapat memveto undang-undang tersebut, yang akan membutuhkan dua pertiga suara mayoritas oleh kedua kamar untuk mengesampingkannya. [IT/r]