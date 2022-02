Prancis Akan Memberikan Dukungan Senjata ke UEA di tengah Perang yang Dipimpin Saudi

IslamTimes - Prancis mengatakan akan memberikan dukungan militer kepada Uni Emirat Arab, khususnya untuk meningkatkan sistem pertahanan udaranya, di tengah meningkatnya serangan balik Yaman terhadap negara Teluk itu.

Dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada hari Jumat (4/2), Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly mengklaim bahwa UEA “adalah korban serangan serius di wilayahnya pada bulan Januari.”"Untuk menunjukkan solidaritas kami dengan negara sahabat ini, Prancis telah memutuskan untuk memberikan dukungan militer, khususnya untuk melindungi wilayah udara dari gangguan apa pun," tambahnya.Sementara itu, Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis mengumumkan bahwa berdasarkan kesepakatan dengan Abu Dhabi, operasi yang dilakukan dari Pangkalan Udara al-Dhafra dekat Abu Dhabi, akan menawarkan kapasitas pengisian bahan bakar dan permukaan-ke-udara."Operasi pesawat direncanakan ... dalam koordinasi dengan angkatan udara Emirat, untuk mendeteksi dan mencegat serangan pesawat nir awak atau rudal jelajah yang menargetkan UEA," katanya.Bulan lalu, UEA menjadi sasaran tiga putaran rudal pembalasan dan serangan pesawat nir awak jauh di dalam Dubai dan Abu Dhabi oleh tentara Yaman dan pejuang sekutunya dari Komite Populer.Emirates adalah sekutu utama Arab Saudi dalam perang berdarah 2015-sekarang dan pengepungan simultan yang telah dipimpin kerajaan terhadap Yaman, dengan sia-sia berusaha untuk mengubah struktur pemerintahan negara yang mendukung mantan pejabat yang bersahabat dengan Riyadh.Meskipun UEA mengumumkan telah menyelesaikan penarikan pasukan secara bertahap dari Yaman pada Februari 2020, UEA masih mendukung puluhan ribu gerilyawan yang beroperasi di negara yang dilanda konflik itu.Pada Desember 2021, Emirates menandatangani kesepakatan untuk membeli 80 jet tempur Rafale buatan Prancis dan 12 helikopter angkut militer Caracal senilai $19 miliar.Pada hari Selasa, kepala Pentagon Lloyd Austin mengumumkan keputusan untuk mengirim kapal perusak peluru kendali dan jet tempur generasi ke-5 ke wilayah tersebut untuk mendukung agresi UEA terhadap Yaman.Selama percakapan telepon dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Austin mengatakan langkah-langkah baru AS “termasuk terus memberikan intelijen peringatan dini, berkolaborasi dalam pertahanan udara, dan mengirim kapal perusak peluru kendali Angkatan Laut AS USS Cole untuk bermitra dengan UEA. Angkatan Laut sebelum melakukan panggilan pelabuhan di Abu Dhabi,” menurut juru bicara Pentagon John Kirby.Austin juga memberi tahu bin Zayed “tentang keputusannya untuk mengerahkan pesawat Tempur Generasi ke-5 untuk membantu UEA melawan ancaman saat ini dan sebagai sinyal yang jelas bahwa Amerika Serikat mendukung UEA sebagai mitra strategis jangka panjang.”Pasukan Yaman dalam beberapa bulan terakhir semakin kuat melawan penjajah yang dipimpin Saudi dan meninggalkan Riyadh dan sekutunya macet di Yaman, meskipun ada dukungan senjata dan logistik dari AS dan beberapa negara Barat untuk rezim agresor. [IT/r]