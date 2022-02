Iran: AS Harus Memberikan Jaminan, Pencabutan Sanksi 'Tidak Cukup'

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian telah bereaksi terhadap klaim oleh AS bahwa mereka telah memulihkan pengabaian sanksi, dengan mengatakan Washington harus menunjukkan niat baik di lapangan bukan di atas kertas.

Dia membuat pernyataan pada hari Sabtu (5/2), sehari setelah pemerintahan Presiden AS Joe Biden memulihkan pengabaian sanksi, yang dibatalkan oleh pendahulunya, Donald Trump, pada Mei 2020."Dalam beberapa hari terakhir, kami telah secara eksplisit mengatakan kepada pihak-pihak Amerika melalui perantara, yang bertukar pesan, bahwa mereka harus menunjukkan niat baik mereka dalam praktik," kata Amirabdolahian kepada wartawan.“Dalam pandangan kami, niat baik dalam praktik berarti bahwa sesuatu yang nyata akan terjadi di lapangan. Pencabutan beberapa sanksi boleh, dalam arti sebenarnya, diterjemahkan ke dalam niat baik yang dibicarakan oleh Amerika. Apa yang terjadi di atas kertas adalah baik. , tapi tidak cukup."Diplomat top Iran juga ditanya tentang komentar terbaru oleh Utusan Khusus AS untuk Iran Robert Malley, yang mengatakan Washington tidak dapat menjamin kepatuhan pemerintahan berikutnya terhadap kesepakatan Iran 2015, yang secara resmi disebut Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).“Mengenai pembicaraan Wina tentang pencabutan sanksi, salah satu masalah utama kami adalah mendapatkan jaminan yang diperlukan dari pihak lain, terutama dari Barat,” katanya.“Kami menuntut jaminan di semua tingkat politik, hukum dan ekonomi. Kesepakatan telah dicapai di beberapa bidang, tetapi tim perunding Iran akan secara serius mengejar untuk mendapatkan jaminan nyata dari pihak Barat bahwa mereka akan mematuhi komitmen mereka di bawah kesepakatan Wina.”'Hak Iran atas energi nuklir, keamanan tidak dapat dibatasi'Sebelumnya pada hari Sabtu, pejabat tinggi keamanan Iran mengatakan hak negara itu untuk kegiatan nuklir damai bersama dengan keamanannya tidak dapat dikekang oleh kesepakatan apa pun.“Hak hukum Iran untuk melanjutkan penelitian dan pengembangan dan untuk mempertahankan kemampuan dan pencapaian nuklir damai, bersama dengan keamanannya terhadap kejahatan yang didukung, tidak dapat dibatasi oleh perjanjian apa pun,” tweet Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) Ali Shamkhani.Relief sanksi telah memungkinkan perusahaan-perusahaan Rusia, China dan Eropa untuk melakukan pekerjaan non-proliferasi di lokasi nuklir Iran.Departemen Luar Negeri AS mengirim laporan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken ke Kongres, menjelaskan bahwa memulihkan penngabaian akan membantu pembicaraan di Wina, yang bertujuan untuk mencabut sanksi AS."Pengabaian sehubungan dengan kegiatan ini dirancang untuk memfasilitasi diskusi yang akan membantu untuk menutup kesepakatan tentang pengembalian bersama ke implementasi penuh JCPOA (kesepakatan Iran 2015) dan meletakkan dasar bagi kembalinya Iran ke kinerja komitmen JCPOA-nya," membaca laporan itu, yang salinannya dilihat oleh Reuters.“Ini juga dirancang untuk melayani kepentingan non-proliferasi dan keselamatan nuklir AS dan membatasi kegiatan nuklir Iran. Ini dikeluarkan sebagai masalah kebijaksanaan kebijakan dengan tujuan ini dalam pikiran, dan tidak sesuai dengan komitmen atau sebagai bagian dari quid pro quo (keuntungan yang diberikan sebagai imbalan atas sesuatu).[IT/r]