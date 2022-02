Pembom Rusia Rerbang di atas Belarus di tengah Ketegangan Ukraina

Sebuah pembom Tu-22M3 dari angkatan udara Rusia (Politico).

Islam Times - Misi itu datang setelah Kremlin memindahkan pasukan dari Siberia dan Timur Jauh ke Belarus untuk latihan bersama.

Rusia pada Sabtu mengirim sepasang pengebom berkemampuan nuklir jarak jauh untuk berpatroli di atas sekutunya Belarusia di tengah meningkatnya ketegangan di Ukraina, Associated Press melaporkan pada hari Sabtu.Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dua pembom Tu-22M3 berlatih berinteraksi dengan Angkatan Udara dan Pertahanan Udara Belarusia selama misi empat jam. Penerbangan itu mengikuti beberapa patroli serupa di Belarus, yang berbatasan dengan Ukraina di utara.Misi itu berlangsung setelah Kremlin memindahkan pasukan dari Siberia dan Timur Jauh ke Belarus untuk latihan gabungan.Pengerahan itu menambah penumpukan militer Rusia di dekat Ukraina, memicu ketakutan Barat akan kemungkinan invasi.Rusia telah membantah rencana menyerang Ukraina, tetapi mendesak AS dan sekutunya untuk memberikan janji yang mengikat bahwa mereka tidak akan menerima Ukraina ke dalam NATO, tidak akan mengerahkan senjata ofensif, dan akan membatalkan pengerahan NATO ke Eropa Timur. Washington dan NATO telah menolak tuntutan tersebut.Barat telah meminta Rusia untuk menarik kembali sekitar 100.000 tentara dari daerah dekat Ukraina, tetapi Kremlin telah menanggapi dengan mengatakan akan menempatkan pasukan di mana pun diperlukan di wilayah Rusia. Ketika ketegangan di Ukraina meningkat, militer Rusia telah meluncurkan serangkaian latihan perang yang menyebar dari Kutub Utara ke Laut Hitam.Pengerahan pasukan Rusia ke Belarus menimbulkan kekhawatiran di Barat bahwa Moskow dapat melancarkan serangan ke Ukraina dari utara. Ibukota Ukraina, Kyiv, hanya berjarak 50 mil dari perbatasan Belarusia.Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah melakukan serangkaian latihan bersama dengan Belarus dan berulang kali mengirim pembom jarak jauh berkemampuan nuklirnya untuk berpatroli di Belarus, yang berbatasan dengan anggota NATO Polandia, Lithuania dan Latvia.Pemimpin Belarus Alexander Lukashenko, yang semakin mengandalkan dukungan politik dan keuangan Kremlin di tengah sanksi Barat, telah menyerukan hubungan pertahanan yang lebih dekat dengan Moskow dan baru-baru ini menawarkan untuk menjadi tuan rumah senjata nuklir Rusia.Dalam sebuah wawancara dengan pembawa acara TV pemerintah Rusia yang disiarkan Sabtu, Lukashenko mengatakan bahwa aliansi keamanan yang dipimpin Rusia menunjukkan kemampuan penyebarannya yang cepat ketika para anggotanya secara singkat mengirim pasukan bulan lalu ke Kazakhstan untuk membantu menstabilkan situasi setelah kerusuhan mematikan."Sementara mereka (NATO) masih bersiap-siap untuk mengirim beberapa pasukan ke sini, kami sudah akan berdiri di Selat Inggris, dan mereka tahu itu," katanya merujuk pada sekutu-sekutu Barat.Pemimpin Belarusia itu meremehkan ancaman perang, tetapi menambahkan bahwa jika masih meletus, "itu akan berlangsung paling lama tiga atau empat hari."“Tidak ada seorang pun di sana yang akan melawan kami,” katanya tentang Ukraina.Pada hari Sabtu, surat kabar Jerman Bild menerbitkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa Rusia siap untuk menyerang Ukraina dari beberapa arah, merebut kota-kota besar dan mendirikan pemerintahan boneka. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dengan marah menepis tuduhan tersebut.Saat ketakutan perang meningkat, pihak berwenang Ukraina meluncurkan serangkaian latihan pertahanan sipil untuk penduduk.“Saya di sini untuk belajar bagaimana membela diri, membela kerabat saya dan juga memahami bagaimana bertindak dalam situasi tersebut,” kata warga Kyiv Ilya Goncharov setelah ikut dalam latihan di pinggiran ibukota Ukraina.“Saya senang bahwa saya datang ke sini untuk mempelajari dasar-dasar pertahanan diri dan pertolongan pertama.”Di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina hanya 15 mil selatan perbatasan Rusia, ribuan orang turun ke jalan pada Sabtu membawa spanduk kuning dan biru raksasa dengan warna bendera nasional untuk menunjukkan tekad melindungi kota.“Kami ingin menunjukkan bahwa ada orang di Kharkiv yang siap untuk mempertahankannya dan melawan balik,” kata pengunjuk rasa Svitlana Galashko.Di tengah kebuntuan atas Ukraina, Presiden AS Joe Biden telah memerintahkan 2.000 tentara yang berbasis di AS ke Polandia dan Jerman dan memindahkan 1.000 lagi dari Jerman ke Rumania sebagai bentuk komitmen AS terhadap sayap timur NATO.[IT/AR]