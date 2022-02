Tentara Tempur AS Mendarat di Polandia di tengah Ketegangan Rusia-Ukraina

82nd Airborne Division (Task & Purpose).

Islam Times - Divisi Lintas Udara ke-82 dan Korps Lintas Udara XVIII tiba di Polandia pada hari Sabtu untuk menambah pasukan yang saat ini tersedia di negara itu karena Rusia tetap siap untuk kemungkinan invasi ke Ukraina, Fox News melaporkan.

Tentara berangkat dari Fort Bragg pada hari Kamis dan tiba di Polandia 24 jam kemudian. Kekuatan sekitar 1.700 anggota layanan, terutama terdiri dari Divisi Lintas Udara ke-82, akan tetap ditempatkan di Polandia untuk membantu "mencegah dan mengalahkan agresi Rusia."Sekitar 300 anggota layanan tambahan akan menuju ke Jerman untuk membentuk Gabungan Satuan Tugas Gabungan Naga.Mayor Jenderal Angkatan Darat AS Christopher Donahue, yang memimpin evakuasi dari Kabul dan merupakan prajurit terakhir yang keluar, akan memimpin pasukan selama penempatan mereka di negara sekutu NATO itu."Pengerahan cepat dan kedatangan Korps ini dalam waktu 24 jam setelah pemberitahuan, sekali lagi menunjukkan kemampuan kami untuk mengerahkan pada saat itu juga," kata Kapten Matt Visser, juru bicara Korps Lintas Udara XVIII.“Kehadiran Korps kami berfungsi untuk memperkuat pasukan AS yang ada di Eropa dan menunjukkan komitmen kami kepada Sekutu dan Mitra NATO kami.”Pengerahan Donahue bersama dengan yang ke-82 akan berfungsi sebagai pesan strategis kepada Putin bahwa AS mungkin telah mundur dari Afghanistan tetapi masih siap untuk mengerahkan pasukan elit bila diperlukan.Ada sekitar 7.000 orang Amerika yang terdaftar di Ukraina dan 25.000 lainnya tidak terdaftar. Departemen Luar Negeri dan lembaga lainnya mendesak warga AS untuk pergi sesegera mungkin karena evakuasi non-pejuang kemungkinan tidak akan terjadi jika Rusia mengambil kendali atas wilayah udara di atas negara itu.Oleh karena itu, kehadiran Donahue di negara itu seharusnya menjadi penghiburan jika situasinya memburuk. AS berjanji untuk mengerahkan sekitar 3.000 tentara ke Polandia dan Rumania sebagai cakupan tambahan jika potensi invasi Rusia merebak ke negara-negara NATO.[IT/AR]