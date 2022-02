AS: Demokrat di DPR Berusaha Menghentikan Dukungan untuk Agresi Saudi di Yaman

IslamTimes - The Washington Post melaporkan bahwa proposal baru dari anggota parlemen Demokrat akan melarang perusahaan AS memberikan dukungan pemeliharaan kepada angkatan udara Arab Saudi.

Langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk memberlakukan batasan baru pada keterlibatan Amerika dalam agresi panjang kerajaan Teluk di Yaman.RUU dari Rep. Tom Malinowski [DN.J.] dan Jim McGovern [D-Mass.], ketua House Rules Committee, akan melarang Departemen Luar Negeri untuk jangka waktu dua tahun memberikan lisensi kepada perusahaan-perusahaan Amerika yang memelihara pesawat. “milik unit militer yang melakukan serangan udara ofensif di Yaman selama setahun terakhir,” menurut salinan tindakan yang diperoleh The Washington Post.RUU itu juga akan menangguhkan lisensi saat ini selama waktu itu.Malinowski mengatakan: “Ketika Anda memiliki pesawat Saudi … membunuh lusinan warga sipil dalam serangan yang tampaknya benar-benar tidak dapat dibenarkan, menggunakan pesawat yang tetap di udara di bawah kontrak yang disetujui oleh pemerintah AS, saya pikir kita memiliki kewajiban untuk melihat apa yang kita lakukan.”Proposal tersebut bertepatan dengan peringatan sumpah Presiden Biden untuk menghentikan bantuan untuk penerbangan ofensif, yang merupakan cerminan dari upaya pemerintahannya untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai pusat kebijakan luar negerinya.Tidak jelas dukungan apa yang akan diterima oleh Reps. Ted Lieu [D-Calif.], Colin Allred [D-Tex.] dan Katie Porter [D-Calif.]. Para pembantunya mengatakan satu jalan yang mungkin adalah mempertimbangkannya untuk dimasukkan dalam undang-undang militer tahunan tahun depan, yang akan mulai disepakati selama musim panas.Karena langkah-langkah serupa sebelumnya telah disetujui DPR, para sponsor RUU itu berharap akan mendapatkan dukungan baru.Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri, berbicara dengan syarat anonim di bawah aturan dasar yang ditetapkan oleh pemerintah, menolak mengomentari undang-undang yang diusulkan tetapi mencatat ancaman terhadap negara-negara Teluk.RUU itu juga akan mengharuskan pemerintah untuk memberikan pembaruan triwulanan kepada Kongres tentang serangan udara Saudi di Yaman dan akan memungkinkan Biden untuk melepaskan larangan kontrak pemeliharaan berdasarkan kasus per kasus. [IT/r]