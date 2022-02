Peskov: Kremlin Mungkin Menggunakan Istilah 'Berita Bloomberg' Daripada 'Berita Palsu'

IslamTimes - Kremlin mungkin menggunakan istilah "berita Bloomberg" daripada "berita palsu" ketika menggambarkan laporan palsu di masa depan karena cegukan Jumat (4/2) oleh kantor berita, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada hari Sabtu (5/2).

Komentarnya muncul setelah Bloomberg sebelumnya meluncurkan headline “Rusia menginvasi Ukraina”; itu kemudian menghapus tautan yang menarik perhatian, mengatakan itu diterbitkan secara tidak sengaja dan bahwa mereka akan menyelidiki insiden tersebut.Peskov menggarisbawahi bahwa laporan palsu Bloomberg menggarisbawahi bahaya "pernyataan agresif"."Ini adalah demonstrasi sempurna tentang betapa berbahayanya situasi ketika diprovokasi oleh pernyataan agresif tanpa akhir yang datang dari Washington, dari London, dan dari pemerintah Eropa lainnya," kata juru bicara Kremlin.Dia mengatakan dia tidak berpikir bahwa berita utama palsu kantor berita itu adalah provokasi, tetapi menekankan bahwa "percikan apa pun" bisa berbahaya dalam situasi tegang.“Dan ini mungkin juga merupakan demonstrasi hebat tentang bagaimana pesan semacam itu dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki,” lanjutnya.Peskov menunjukkan bahwa ketegangan terutama dipicu oleh bagaimana negara-negara Barat terus tidak hanya meningkatkan "pernyataan agresif", tetapi juga dengan meningkatkan Ukraina dengan senjata dan mengirim pasukan di dekat perbatasan Rusia.Pada hari Jumat, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov mengatakan bahwa 85 ton bantuan militer AS telah tiba di Ukraina. Di antara negara-negara lain yang memberikan bantuan semacam itu ke Ukraina adalah Kanada, Inggris, dan beberapa negara Baltik.Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden telah menandatangani pengerahan pasukan tambahan Amerika ke Eropa Timur untuk "memastikan pertahanan yang kuat" dari sekutu AS.Pentagon mencatat bahwa pasukan yang akan dikerahkan di Polandia, Jerman dan Rumania tidak akan "bertarung di Ukraina". 1.000 personel AS ditetapkan untuk dipindahkan dari Jerman ke Rumania dan sekitar 2.000 tentara Amerika ditugaskan ke Polandia. [IT/r]