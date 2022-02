Duta Rusia: Keputusan AS tentang Pengabaian Sanksi Iran “Mungkin Berarti Pembicaraan JCPOA di Tahap Akhir”

IslamTimes - Keputusan Amerika Serikat untuk memulihkan keringanan "nuklir" akan mempercepat pemulihan kesepakatan nuklir Iran, Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina Mikhail Ulyanov mengatakan pada hari Sabtu (5/2).

Dalam sebuah tweet, Ulyanov mengatakan langkah AS mungkin menandakan bahwa pembicaraan untuk menghidupkan kembali Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) – nama resmi kesepakatan nuklir 2015 – telah memasuki tahap akhir.Sebelumnya pada hari Jumat (4/2), seorang pejabat tinggi Departemen Luar Negeri AS melaporkan bahwa pemerintah AS membuat keputusan untuk mengembalikan pengabaian sanksi yang akan memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama dengan Iran dalam proyek-proyek nuklir sipil.Sejak April 2021, Wina telah menjadi tuan rumah pembicaraan untuk memulihkan kesepakatan. Pembicaraan putaran kedelapan tentang kesepakatan nuklir 2015 telah berlangsung di Wina sejak akhir Desember. Para pihak sebelumnya menyetujui dua rancangan kesepakatan, yang mencakup ketentuan yang mencakup kepentingan Iran.Pada Mei 2018, pemerintahan Trump meninggalkan kesepakatan dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran, yang sebagai tanggapan mengabaikan komitmennya berdasarkan perjanjian. [IT/r]