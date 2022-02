Pemimpin ISIS Tewas di Suriah Tapi Jaringannya Meningkat di Afrika

Kerusakan setelah serangan AS di Idlib (The Intercept).

Islam Times - Setelah berita pecah bahwa serangan AS di Suriah berakhir dengan kematian pemimpin Negara Islam, Presiden Joe Biden membuat kasus untuk model perang "over-the-horizon" pemerintahannya. Ini adalah rebranding dari serangan pesawat tak berawak dan serangan komando yang dilakukan selama lebih dari 20 tahun di zona kuasi-perang seperti Somalia dan Yaman – dan pada dasarnya sebuah janji untuk memburu militan sampai ke ujung bumi.

“Operasi ini merupakan bukti jangkauan dan kemampuan Amerika untuk mengatasi ancaman teroris di mana pun mereka mencoba bersembunyi, di mana pun di dunia,” Biden mengumumkan setelah serangan oleh pasukan operasi khusus AS di rumah pemimpin ISIS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraisy seperti dilaporkan The Intercept. "Saya bertekad untuk melindungi rakyat Amerika dari ancaman teroris, dan saya akan mengambil tindakan tegas untuk melindungi negara ini."Namun, “kemampuan” itu terbukti sangat kurang di wilayah dunia di mana ISIS berkuasa, seperti yang diakui salah satu jenderal top Biden minggu ini. “Terus terang, saya pribadi tidak puas dengan kemajuan kami melawan ekstremis kekerasan di Afrika – dan khususnya Afrika Timur dan Afrika Barat,” Jenderal Stephen J. Townsend, kepala Komando Afrika militer AS, menjawab pertanyaan dari Intercept selama panggilan konferensi Kamis dengan wartawan.“Saya menilai ekstremisme kekerasan di kedua wilayah itu terus berkembang secara geografi, jangkauan, dan pengaruh.”Sejak tahun 2000-an, Amerika Serikat telah secara teratur mengerahkan tim kecil komando untuk memberi nasihat, membantu, dan bahkan menemani pasukan lokal ke dalam pertempuran. AS telah menyediakan senjata, peralatan, dan pesawat terbang dan menawarkan berbagai bentuk pelatihan kontraterorisme kepada mitra di seluruh benua Afrika, dari Burkina Faso, Mali, dan Niger di Barat hingga Kenya dan Somalia di Timur. Namun, sekarang ada tidak kurang dari tujuh afiliasi ISIS yang mengancam sebanyak 11 negara — Burkina Faso, Kamerun, Chad, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Libya, Mali, Mozambik, Niger, Nigeria, dan Somalia — menurut Departemen Luar Negeri dan Pentagon. Tambahkan kelompok-kelompok radikal yang berafiliasi dengan Al Qaeda dan lainnya dan jumlah total organisasi teroris Islam di benua itu setidaknya 18.“Di bagian selatan Afrika, kami telah melihat munculnya ISIS-Afrika Tengah dan ISIS-Mozambik, yang menjadi perhatian,” kata Townsend. Tahun lalu, kelompok-kelompok Islam militan melakukan hampir satu serangan per hari (total 329) di provinsi Cabo Delgado, Mozambik saja, menurut sebuah laporan baru-baru ini oleh Pusat Studi Strategis Afrika, sebuah lembaga penelitian Pentagon yang didedikasikan untuk keamanan Afrika. Hampir 1.100 orang tewas dalam kekerasan tersebut. Dalam dua minggu terakhir, gelombang lebih dari 20 serangan di empat desa di Cabo Delgado membuat lebih dari 14.000 orang mengungsi.Di tempat lain di benua itu, situasinya bahkan lebih buruk. Sahel, tempat kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Al Qaeda dan ISIS beroperasi, mengalami serangan-serangan oleh kelompok militan Islam melonjak tahun lalu dari 1.180 menjadi 2.005 — meningkat 70 persen. “Ini melanjutkan eskalasi kekerasan yang tidak terputus yang melibatkan kelompok-kelompok Islam militan di kawasan itu sejak 2015,” kata Pusat Afrika dalam laporannya. “Meskipun berasal dan sebagian besar masih berpusat di Mali, kecenderungan kekerasan ini kini telah bergeser ke Burkina Faso, yang menyumbang 58% dari semua peristiwa di Sahel.”Kekerasan ini juga menyebar ke selatan menuju negara-negara yang sebelumnya stabil di sepanjang Teluk Guinea, menurut Townsend. “JNIM, yang merupakan kepanjangan tangan Al Qaeda, dan kelompok ISIS terus berkembang, merayap menuju negara-negara pesisir,” katanya. “Kami telah melihat serangan baru-baru ini di Benin, Togo, dan Pantai Gading. Serangan-serangan ini menunjukkan ekspansi yang saya khawatirkan.”Dalam komentar perayaannya Kamis, Biden memuji serangan "presisi" di Suriah, bahkan ketika petugas penyelamat mengatakan bahwa wanita dan anak-anak termasuk di antara setidaknya 13 orang yang tewas dalam serangan itu, di mana pemimpin ISIS memicu ledakan yang menewaskan dirinya sendiri dan orang lain, menurut Pentagon. Juru bicara John Kirby menyalahkan kematian warga sipil pada al-Qurayshi “dan para letnannya.” Belum jelas apa yang sebenarnya terjadi selama serangan itu dan bagaimana warga sipil itu dibunuh; laporan pertama dari pemerintah AS telah terbukti tidak dapat diandalkan di masa lalu.Biden membual bahwa pasukan AS “berhasil menghilangkan ancaman teroris besar bagi dunia,” tetapi misi itu tampak sedikit berbeda dari serangan pasca-9/11 yang terkenal. Itu termasuk serangan 2019 di mana pemimpin ISIS sebelumnya, Abu Bakr al-Baghdadi, bunuh diri dengan rompi bunuh diri dan pembunuhan yang ditargetkan tahun 2011 terhadap pemimpin Al Qaeda Osama bin Laden di Pakistan, serta pembunuhan banyak letnan lainnya dan militan menengah dalam serangan komando AS dan serangan udara di Timur Tengah dan Afrika. Kemenangan taktis ini telah berlalu dengan cepat dan pada akhirnya hanya memiliki sedikit konsekuensi strategis bagi upaya perang Amerika yang lebih besar, sebagian karena korban sipil dalam serangan itu sering digunakan oleh Al Qaeda dan ISIS untuk meningkatkan perekrutan.Townsend, berbicara tak lama setelah berita pecah tentang serangan di Suriah, mengakui bahwa intervensi militer AS perlu dipasangkan dengan “pemerintahan yang baik” agar upaya kontraterorisme menjadi efektif. Tetapi tentara yang dilatih AS di Sahel terus menggulingkan pemerintah yang coba ditopang oleh AS. Bulan lalu, seorang perwira terlatih AS menggulingkan presiden Burkina Faso yang terpilih secara demokratis, kudeta ketiga di negara itu oleh anak didik Amerika sejak 2014. Pada 2020 dan 2021, perwira terlatih AS lainnya dua kali menggulingkan pemerintah tetangga Mali.Di sisi lain benua di Somalia, Amerika telah mengobarkan perang misi operasi khusus dan serangan pesawat tak berawak selama hampir 20 tahun. Dalam 254 serangan dan serangan udara AS yang diumumkan di Somalia sejak 2007 - termasuk setidaknya sembilan serangan di bawah pemerintahan Biden - AFRICOM mengklaim bahwa hanya lima warga sipil yang tewas, tetapi kelompok pemantau serangan udara yang berbasis di Inggris, Airwars, memperkirakan bahwa jumlah sebenarnya mungkin 143.Sementara itu, ada peningkatan 17 persen dalam serangan oleh al-Shabab yang terkait dengan Al Qaeda tahun lalu dibandingkan jumlah tahun 2020, menurut Africa Center. Sekitar 2.072 insiden kekerasan, di negara di mana ISIS juga beroperasi, mewakili dua kali lipat serangan sejak 2015. "Di Somalia, al-Shabab mengambil keuntungan dari kepemimpinan politik di sana yang terganggu oleh krisis politik yang berkepanjangan," kata Townsend, merujuk pada penundaan pemilihan legislatif dan presiden.Dalam sambutannya di Gedung Putih kemarin, Biden merujuk pada "operasi teroris" oleh ISIS di Afrika tetapi memuji kemampuan Amerika untuk "memperkuat keamanan sekutu dan mitra kami di seluruh dunia." Tetapi Africa Center menceritakan kisah yang sangat berbeda, di mana “keamanan” kurang untuk sekutu dan mitra di seluruh benua. “Secara keseluruhan, kekerasan kelompok Islam militan di Afrika naik 10 persen pada tahun 2021, mencatat rekor lebih dari 5.500 peristiwa yang dilaporkan terkait dengan kelompok-kelompok ini,” menurut laporan terbaru mereka, yang juga memperkirakan bahwa 12.700 orang tewas dalam kekerasan tersebut. Bahkan Townsend menggemakan ini, "Saya tidak puas dengan kemajuan kami," akunya. "Saya pikir ada pekerjaan yang harus dilakukan."[IT/AR]