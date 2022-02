Menlu Iran: AS Belum Menawarkan 'Inisiatif Serius' di tengah Pembicaraan Wina

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan Amerika Serikat belum mengajukan "inisiatif serius" mengenai pembicaraan di Wina yang bertujuan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015.

“Kami belum melihat inisiatif serius dan penting dari AS. Yang penting bagi kami adalah tindakan pihak lawan,” katanya dalam wawancara eksklusif dengan berita IRIB.“Kami melihat apa yang terjadi di lapangan. Kita harus melihat perilaku praktis Amerika mengenai pencabutan sanksi secara objektif dan nyata.”Pernyataan itu muncul dua hari setelah pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengklaim telah memulihkan pengabaian sanksi, yang dibatalkan oleh pendahulunya, Donald Trump, pada Mei 2020.Tindakan AS itu terjadi di tengah jeda dalam putaran kedelapan pembicaraan Wina ketika utusan dari Iran dan kelompok negara P4+1 — Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman — telah kembali ke ibu kota mereka untuk berkonsultasi.Amir-Abdollahian mengatakan bahwa Iran belum menerima prasyarat apa pun dari pihak Amerika, meskipun ada beberapa klaim media baru-baru ini.Negosiasi, tambahnya, maju berdasarkan sudut pandang ahli dan kesepakatan yang mengarah pada kesepakatan yang baik untuk memastikan kepentingan Tehran.Ditanya tentang kemungkinan kesepakatan dua tahun, dia berkata, “Kami mencari kesepakatan yang baik, tidak terbatas yang berlangsung untuk jangka waktu tertentu.”Pembicaraan Wina masih jauh dari keseimbangan komitmen: ShamkhaniSebelumnya pada hari Minggu, pejabat tinggi keamanan Iran menekankan bahwa pembicaraan Wina "jauh dari" mencapai keseimbangan komitmen oleh para peserta, mengatakan AS saat ini diperlukan untuk mengambil "keputusan politik" untuk tujuan itu.“Meskipun kemajuan terbatas dalam #ViennaTalks, kami masih jauh dari mencapai keseimbangan yang diperlukan dalam komitmen para pihak,” kata Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) Ali Shamkhani di Twitter.“Keputusan politik di Washington adalah persyaratan untuk keseimbangan komitmen untuk mencapai kesepakatan yang baik.” [IT/r]