Analis: Biden Berusaha Menutupi Kejahatan Perang AS di Suriah

IslamTimes - Pengacara internasional dan analis politik Barry Grossman mengatakan bahwa komentar Presiden AS Joe Biden yang membenarkan operasi militer AS terbaru di Suriah adalah seperti kartun, tanpa makna dan sepenuhnya mengesampingkan masalah nyata yang melibatkan legalitas operasi militer AS di Suriah dan bagaimana operasi itu, menurut Presiden, melindungi Amerika.

Pada hari Kamis (3/2), Biden mengatakan bahwa serangan militer Amerika di Suriah pada Rabu (2/2) malam menewaskan pemimpin kelompok teroris Daesh (ISIS/ISIL), Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, dan membual bahwa tidak ada orang Amerika yang tewas dalam operasi tersebut. Penduduk setempat melaporkan sejumlah wanita dan anak-anak Suriah tewas dalam serangan itu.“Tadi malam atas arahan saya, pasukan militer AS di barat laut Suriah berhasil melakukan operasi kontraterorisme untuk melindungi rakyat Amerika dan Sekutu kami, dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih aman,” kata Biden dalam sebuah pernyataan, Kamis.“Berkat keterampilan dan keberanian Angkatan Bersenjata kami, kami telah keluar dari medan perang Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi—pemimpin ISIS (Daesh). Semua orang Amerika telah kembali dengan selamat dari operasi itu,” tambah Biden.Pentagon mengungkapkan serangan oleh pasukan operasi khusus AS pada Rabu malam, menyebutnya "berhasil" karena tidak ada korban Amerika.“Seperti yang telah menjadi tipikal upaya AS untuk menutupi kejahatan perang mereka dengan menghadirkannya sebagai pencapaian yang harus dirayakan, konferensi pers Presiden Biden menekan semua tombol yang salah,” kata Grossman.“Dia menyatakan serangan itu dilakukan oleh pasukan militer AS yang berbasis di Suriah Barat Laut, untuk “melindungi rakyat Amerika dan sekutu [Amerika]” tetapi tidak menjelaskan dasar hukum untuk memiliki pasukan militer AS yang bermusuhan di Suriah sementara AS tidak membuat rahasia komitmennya untuk merekayasa “perubahan rezim” di Suriah dan untuk mendukung kebijakan Zionis Israel yang mementingkan diri sendiri dan ilegal untuk berperang di Suriah,” katanya.“Demikian pula, dia tidak melakukan upaya apa pun untuk menjelaskan bagaimana serangan bom AS di Suriah yang dilakukan dengan melanggar hukum internasional berfungsi untuk 'melindungi rakyat Amerika' seperti yang dia klaim secara tidak masuk akal," tambahnya.“Sebaliknya, kami diberi beban propaganda kelas tiga bergaya kartun oleh seorang Presiden yang kapasitas mentalnya dipertanyakan secara luas dan yang peringkat persetujuan resminya sekarang hanya di atas 40%,” katanya.“Fakta sederhananya adalah bahwa jejak militer dan intelijen AS yang terus berlanjut di Suriah dan Irak merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan kedua negara itu dan, sekaligus, bagian dari komitmen berkelanjutan untuk menggunakan taktik untuk memajukan strategi regional AS menabur kekacauan menggunakan taktik yang dalam pandangan apa pun adalah kejahatan perang,” katanya.“Terlepas dari itu, masih ada pertanyaan yang sangat nyata mengenai sejauh mana AS melihat pasukan yang terdiri dari Daesh sebagai musuh yang bertentangan dengan proksi AS dalam perang di Suriah, Yaman dan Iran,” katanya.“Secara keseluruhan, jika saya masih seorang dosen universitas seperti saya lebih dari 30 tahun yang lalu, saya akan memberi Presiden Biden 'kegagalan' yang sangat besar karena memiliki pipi untuk menjual omong kosong ini kepada rakyat Amerika dan dunia pada umumnya,” dia menyimpulkan. [IT/r]