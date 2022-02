Macron: Kesepakatan untuk Menghindari Perang dalam Jangkauan

Putin dan Macron (BBC).

Islam Times - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan menurutnya kesepakatan untuk menghindari perang di Ukraina adalah mungkin dan sah bagi Rusia untuk mengangkat masalah keamanannya sendiri.

Sebelum pembicaraan di Moskow dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin, ia menyerukan "keseimbangan baru" untuk melindungi negara-negara Eropa dan menenangkan Rusia.Dia menyatakan kembali bahwa kedaulatan Ukraina tidak untuk dibahas.Rusia telah mengerahkan pasukan di perbatasan Ukraina tetapi menyangkal berencana untuk menyerang.Moskow telah mengajukan serangkaian tuntutan, termasuk agar aliansi pertahanan NATO mengesampingkan Ukraina menjadi anggota, dan bahwa ia mengurangi kehadiran militernya di Eropa timur.Negara-negara Barat telah menolak ini, alih-alih menyarankan bidang negosiasi lain, misalnya pembicaraan tentang pengurangan persenjataan nuklir.Macron mengatakan kepada surat kabar Journal du Dimanche bahwa tujuan Rusia adalah "bukan Ukraina, tetapi klarifikasi aturan ... dengan NATO dan Uni Eropa".Dia mengatakan berharap dialognya dengan presiden Rusia akan cukup untuk mencegah konflik militer, dan dia yakin Putin akan terbuka untuk membahas masalah yang lebih luas.Macron, yang juga berbicara dengan Presiden AS Joe Biden pada hari Minggu, memperingatkan agar tidak mengharapkan Moskow mengambil tindakan sepihak untuk meredakan situasi dan mengatakan Rusia memiliki hak untuk menyampaikan kekhawatirannya sendiri.Namun dia mengatakan mengatur dialog dengan Rusia tidak bisa "melalui pelemahan negara Eropa mana pun"."Kita harus melindungi saudara-saudara kita di Eropa dengan mengusulkan keseimbangan baru yang mampu menjaga kedaulatan dan perdamaian mereka," katanya seperti dikutip BBC."Ini harus dilakukan sambil menghormati Rusia dan memahami trauma kontemporer dari orang-orang hebat dan bangsa besar ini."Perjalanan ke Moskow dan kemudian ke ibukota Ukraina Kyiv pada hari berikutnya dikoordinasikan dengan sekutu Jerman dan Amerika.Penampilan Macron dalam sorotan internasional juga muncul menjelang pemilihan presiden Prancis pada bulan April.Presiden Prancis telah menyerukan hubungan baru dengan Rusia sebelumnya, dan pada Januari dia mengatakan UE harus membuka dialognya sendiri dengan Moskow, daripada bergantung pada Washington.Sementara itu, pemerintah AS kembali memperingatkan bahwa Rusia dapat menyerang Ukraina kapan saja."...Kapan saja Rusia dapat mengambil tindakan militer terhadap Ukraina, atau bisa jadi beberapa minggu dari sekarang," kata penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan kepada Fox News, Minggu.Dua pejabat AS sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa Rusia telah mengumpulkan sekitar 70% dari kemampuan militer yang diperlukan untuk invasi skala penuh ke Ukraina.Namun, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba tampaknya mengecilkan ancaman invasi yang akan segera terjadi, tweeting pada hari Minggu, "Jangan percaya prediksi apokaliptik. Ibu kota yang berbeda memiliki skenario yang berbeda, tetapi Ukraina siap untuk perkembangan apa pun."[IT/AR]