NATO Dilaporkan Memikirkan Pembangun Pipa Baru dalam Upaya Mengurangi Ketergantungan pada Gas Rusia

IslamTimes - NATO memiliki "rencana" untuk membangun pipa yang akan menghubungkan Catalonia, Spanyol dan Prancis untuk mengurangi ketergantungan Eropa pada gas alam Rusia, surat kabar Spanyol La Vanguardia melaporkan, mengutip sumber anonim di pemerintah negara itu.

Struktur yang diusulkan dilaporkan dapat digunakan untuk mentransfer sekitar 7 miliar meter kubik gas alam per tahun dari Aljazair dan pengiriman LNG asing. Yang terakhir dapat disimpan dan diproses di delapan pabrik LNG yang berlokasi di Spanyol dan Portugal, kata surat kabar itu. Sumber La Vanguardia mengklaim proposal tersebut ada di “meja kerja” NATO dan bahwa Jerman “sangat tertarik” dengan proyek tersebut.Proyek pipa itu sendiri bukanlah hal baru dan dikenal sebagai Midcat. Ini pertama kali diusulkan tiga tahun lalu, tetapi ditolak oleh regulator Spanyol dan Prancis karena berpotensi tidak menguntungkan karena rencana Eropa untuk mencapai emisi nol bersih pada pertengahan abad ini melalui penggunaan energi hijau.Laporan tentang pipa baru yang sedang dibahas datang setelah tahun yang sulit bagi industri energi Eropa, yang menghadapi lonjakan harga gas pada tahun 2021. Label harga pertama kali menembus batas $1.000 per seribu meter kubik karena reservoir Uni Eropa menjadi setengahnya. penuh setelah musim dingin yang sulit, hanya untuk mencapai $2.000 pada akhir tahun.Melonjaknya harga umumnya disebabkan oleh kegagalan UE untuk mengisi reservoirnya pada tahun 2021, meningkatnya konsumsi di tengah penutupan beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir di Eropa, dan kegagalan untuk membeli LNG ekstra di luar negeri karena negara-negara Asia membeli semua stok gratis. itu. Namun, banyak politisi Eropa dan sekutu Amerika mereka menyalahkan Rusia dan ketergantungan UE pada pasokan gas dari Moskow.Moskow dan perusahaan pengekspor gas Rusia Gazprom menolak tuduhan itu, dengan keduanya menekankan bahwa negara itu telah memenuhi semua kewajiban kontraktualnya atas pasokan gas alam.Pada saat yang sama, usaha patungan UE-Rusia, pipa gas Nord Stream 2, yang selesai pada September 2021, masih tetap tidak beroperasi karena kurangnya sertifikasi. Proses penerbitan yang terakhir ditunda menurut Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock. Berlin mengklaim pipa, yang dapat memompa hingga 55 miliar meter kubik gas per tahun, mungkin melanggar undang-undang energi Eropa, khususnya Paket Energi Ketiga.Namun, ada beberapa laporan media, serta saran dari politisi Amerika, bahwa masa depan Nord Stream 2 mungkin menjadi korban sanksi Barat terhadap Rusia dalam konteks ketegangan yang sedang berlangsung di sekitar Ukraina. [IT/r]