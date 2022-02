Di tengah Perkiraan Serangan Rusia dalam Beberapa Hari, Upaya Diplomatik akan Diintensifkan Minggu Ini

Islam Times - Upaya untuk mencegah invasi Rusia ke Ukraina akan diintensifkan minggu ini, karena para pemimpin dunia sangat mendorong solusi diplomatik, bahkan ketika penilaian militer dan intelijen AS baru yang memperkirakan Rusia dapat merebut Kyiv dalam beberapa hari. Presiden Biden hari Senin akan bertemu dengan Kanselir baru Jerman Olaf Scholz, yang dituduh kurang menanggapi agresi Rusia bersama sekutu Eropanya.



Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang baru-baru ini menekankan kembali komitmen Prancis kepada sekutu NATO-nya, juga akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow pada hari Senin, dan kemudian melakukan perjalanan ke Kyiv pada hari Selasa untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.



“Prioritas bagi saya dalam masalah Ukraina adalah dialog dengan Rusia dan de-eskalasi,” kata Macron kepada wartawan pekan lalu seperti dikutip Washington Post. “Saya sangat khawatir dengan situasi di lapangan.”



Gedung Putih pada hari Minggu mengatakan Biden dan Macron telah berbicara melalui telepon membahas “upaya diplomatik dan pencegahan sedang berlangsung dalam menanggapi pembangunan militer Rusia yang berkelanjutan di perbatasan Ukraina.”



Selama akhir pekan, para pejabat senior Rusia menolak laporan baru intelijen AS bahwa Rusia dapat mengambil alih Kyiv dalam beberapa hari sebagai hal mengkhawatirkan dan tidak mungkin seperti serangan Washington di London.



“Kegilaan dan ketakutan terus berlanjut. … Bagaimana jika kita mengatakan bahwa AS dapat merebut London dalam seminggu dan menyebabkan 300 ribu kematian warga sipil?” Wakil duta besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy, mentweet pada hari Minggu.



Dan wakil parlemen Artem Turov, anggota partai Rusia Bersatu pimpinan Putin, menuduh Amerika Serikat menyebarkan informasi palsu dan “melakukan segala yang mungkin untuk mengobarkan konflik baru.”



Pada hari Minggu, kantor Zelensky menyatakan bahwa solusi diplomatik lebih mungkin daripada perang.



"Penilaian situasi yang jujur ​​menunjukkan bahwa peluang menemukan solusi diplomatik untuk de-eskalasi masih jauh lebih tinggi daripada ancaman eskalasi lebih lanjut," kata penasihat presiden Ukraina Mykhailo Podolyak dalam sebuah pernyataan.



Penasihat keamanan nasional Jake Sullivan pada 6 Februari mengatakan Rusia dapat menyerang Ukraina dalam beberapa hari atau minggu tetapi masih dapat memilih jalur diplomatik.



Namun, penasihat keamanan nasional Biden Jake Sullivan pada hari Minggu membela penilaian militer dan intelijen AS terbaru yang diberikan kepada anggota parlemen dan mitra Eropa selama beberapa hari terakhir, yang merupakan penilaian paling suram pejabat AS tentang memburuknya situasi keamanan di Ukraina.



“Kita berada di jendela di mana sesuatu bisa terjadi. Artinya, eskalasi militer dan invasi ke Ukraina dapat terjadi kapan saja,” kata Sullivan di acara “Meet the Press” NBC.



Dia menambahkan, “Kami percaya bahwa Rusia telah menempatkan kemampuan untuk melakukan operasi militer signifikan ke Ukraina, dan kami telah bekerja keras untuk mempersiapkan tanggapan.”



Namun, seperti yang telah dilakukan pejabat pemerintahan Biden selama berminggu-minggu, Sullivan menekankan bahwa masih ada “jalur diplomatik” ke depan jika Putin memilih, bahkan ketika AS bersiap untuk skenario lain.



“Presiden Biden telah mengumpulkan sekutu kami. Dia telah memperkuat dan meyakinkan mitra kami di sisi timur,” kata Sullivan. “Dia telah memberikan dukungan material kepada Ukraina, dan dia telah menawarkan Rusia jalur diplomatik jika itu yang mereka pilih, tetapi bagaimanapun juga, kami siap, sekutu kami siap, dan kami mencoba membantu rakyat Ukraina mendapatkan siap juga.”



Tujuh orang yang akrab dengan penilaian terbaru intelijen mengatakan bahwa Putin memiliki 70 persen kekuatan tempur yang dibutuhkan untuk serangan dengan skenario paling ekstrem yang dengan cepat dapat merebut ibu kota, Kyiv, dan menyingkirkan Zelensky, presiden Ukraina yang terpilih secara demokratis. Invasi semacam itu, kata mereka, dapat memicu krisis pengungsi di Eropa hingga 5 juta orang melarikan diri.[IT/AR]