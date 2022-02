Iran dan Irak Akan Gelar Pertemuan Baru Terkait Kasus Pembunuhan Jenderal Soleimani oleh Amerika 

IslamTimes - Sesi baru komite bersama Iran dan Irak akan bersidang di Baghdad untuk mengejar tindakan hukum dalam kasus pembunuhan komandan tinggi Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani.

Kazem Gharibabadi, wakil kepala Kehakiman Iran untuk urusan internasional, mengumumkan pada hari Minggu (6/2) bahwa sesi ketiga komite bersama Iran dan Irak untuk penyelidikan pembunuhan Jenderal Soleimani AS akan diadakan di Baghdad dalam beberapa hari mendatang.Gharibabadi mengatakan putaran baru negosiasi akan dimulai pada Selasa, 8 Februari, dan akan berlanjut selama dua hari di ibukota Irak, IRNA melaporkan.Letnan Jenderal Soleimani, mantan komandan Pasukan Quds Pengawal Revolusi Islam [IRG] dan komandan kedua Unit Mobilisasi Populer Irak [PMU] Haji Abu Mahdi al-Muhandis, mati syahid bersama dengan rekan-rekan mereka serangan pesawat nir awak AS yang menargetkan mereka di Baghdad pada Januari 2020. Serangan itu terjadi ketika Jenderal Soleimani melakukan kunjungan resmi ke ibukota Irak.Serangan itu telah diperintahkan langsung oleh mantan presiden AS Donald Trump. [IT/r]