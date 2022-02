Iran: Penghapusan Sanksi adalah Garis Merah dalam Pembicaraan Wina

Saeed Khatibzadeh, the spokesman for Iran’s Foreign Ministry.jpg

IslamTimes - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh menegaskan pada hari Senin (7/2) bahwa "negaranya sama sekali tidak akan mengkompromikan prinsip-prinsipnya tentang perlunya penghentian sanksi dan untuk mendapatkan keuntungan dari kesepakatan nuklir 2015 selama negosiasi Wina tentang kebangkitan kembali perjanjian tersebut.”

Dalam komentar pada konferensi pers, Khatibzadeh mengatakan tim perunding Iran akan menuju ke Wina hari Selasa (8/2) untuk melanjutkan pembicaraan nuklir setelah mengadakan konsultasi yang diperlukan di Tehran.Menggambarkan penghapusan sanksi dan hak Iran untuk menikmati keuntungan dari Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA] sebagai garis merah Tehran dalam pembicaraan, juru bicara itu mengatakan Washington diharapkan telah membuat keputusan yang diperlukan.“AS diharapkan untuk melanjutkan menghormati komitmen JCPOA-nya dengan agenda yang jelas,” katanya, menambahkan, “Tidak ada terobosan yang dapat dibayangkan kecuali keputusan politik di Washington.”Juru bicara Iran juga menggarisbawahi bahwa rakyat Iran tidak akan pernah membayar biaya "keputusan destruktif" pejabat Amerika untuk menarik diri dari JCPOA dan melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.Menekankan perlunya AS untuk mengubah perilakunya dan agar pihak-pihak Eropa dalam JCPOA menghentikan kelambanan sanksi sepihak dan ilegal AS terhadap Iran, Khatibzadeh menekankan bahwa mereka harus membuktikan bahwa mereka adalah aktor yang dapat diandalkan dalam sistem internasional.Iran dan peserta JCPOA yang tersisa telah mengadakan pembicaraan di Wina sejak April tahun lalu dengan tujuan menghidupkan kembali kesepakatan dengan membawa AS ke dalam kepatuhan penuh. [IT/r]